Directo | Incidente aislado en la previa del Valencia Basket - Maccabi

Partido de alta tensión el que vivirá el Roig Arena este jueves 29 de enero. El Valencia Basket recibe al Maccabi Tel Aviv en un partido que, tras la confirmación oficial del club, se jugará con la presencia de los abonados taronja en las gradas. Un partido catalogado por las fuerzas de Seguridad como de Alto Riesgo y que supondrá el primero que se dispute en España a puerta abierta con un equipo israelí esta temporada. Sigue la Euroliga y la previa del partido minuto a minuto con SUPER.

El Valencia Basket quiere recuperar terreno

En lo deportivo, el partido también será de máximo interés ya que el Valencia Basket, que ha perdido gas en las últimas semanas en la Euroliga, necesita ganar para dejar atrás la última derrota ante el Bayern de Munich y volver a escalar en la tabla. Los taronja, que llegaron a liderar la Euroliga, están ahora fuera de las seis primeras plazas de la clasificación, aunque su balance de 15-8 es el mismo que tiene el Mónaco, que es sexto. Una victoria, por tanto, le podría permitir regresar a esas posiciones de acceso directo a los cuartos de final.

Además, ganar permitiría al equipo 'taronja' mantener o ensanchar la brecha con el undécimo clasificado, que es el primero que no podría disputar los cruces de acceso a esos cuartos de final. Ahora mismo su margen es de cuatro victorias.

Jean Montero, el máximo anotador del Valencia Basket ante el Gran Canaria. / acb Photo / Miguel Henríquez

Un partido importante también para Maccabi

El Maccabi, con diez partidos ganados, es uno de los equipos que aspira a poder disputar ese 'play in'. El conjunto israelí ha ganado dos de sus últimos tres encuentros, aunque fuera de casa solo ha conseguido vencer en cuatro de sus doce encuentros. La última pista en la que ganó fue la del Partizan y acumula cuatro derrotas seguidas como visitante pese a que hasta ahora ha contado con la ventaja de jugar muchos partidos como visitante, sin público. Este jueves tendrá que jugar ante la fiel afición taronja. Aunque el partido se juega con afición en las gradas, sólo tendrán acceso los 11.000 abonados ya que el club, por seguiridad, no venderá entradas en taquilla. Aunque como visitante se está mostrando débil, el equipo israelí ha ganado 7 de sus últimos 11 lo que le ha permitido subir hasta la 14ª plaza de la clasificación con un balance de 10-14.

Polémica con Israel en la visita del Maccabi

El Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv se jugará con público. El club taronja ha decidido dar un paso al frente y tras haberse jugado todos los partidos ante equipos israelíes en España a puerta cerrada, el Roig Arena abrirá sus puertas a los aficionados, aunque con algunas limitaciones e importantes medidas de seguridad.

Solo los 11.500 abonados del equipo masculino podrán acceder este jueves al recinto para asistir el partido de Euroliga y lo tendrán que hacer mostrando el DNI en los accesos, sin posibilidad de adquirir entradas en taquilla ni ceder el abono a nadie. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo.

El club, además, aumentará la seguridad privada para evitar cualquier tipo de problemas que pudiera haber antes las concentraciones de protesta convocadas en las afueras del pabellón, como ya sucedió ante el Hapoel Tel Aviv. Unas medidas que se sumarán al fuerte dispositivo policial que acompañará al partido y que se desplegará horas antes del mismo para evitar incidentes.

La Policía Nacional había recomendado jugar a puerta cerrada, pero la situación se planteaba ya como menos tensa que con la anterior visita del Hapoel y con un nuevo plan en el que han trabajado en los últimos días, el club cree que se puede garantizar la seguridad con el acceso de los aficionados.

Jorge Valero

Minuto de silencio en recuerdo de Brad Branson

En los instantes previos al inicio del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de Brad Branson, el que fuera jugador del Valencia Basket desde 1988 a 1994, que fallecía el martes a la edad de 67 años.

Brad Branson, leyenda del Valencia Basket / SD

Baja confirmada en el Valencia Basket para el partido en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv. El club ha anunciado que Matt Costello será baja para los próximos partidos debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Una ausencia importante para Pedro Martínez ante el apretado calendario del conjunto taronja, empezando por el importante encuentro de la Euroleague de este jueves.

Noticias relacionadas

El parte médico ofrecido por el club no habla de un plazo de baja pero posiblemente sea de más de uno de los compromisos previstos para las próximas semanas en el conjunto valenciano. Costello promedia 7,6 puntos y 3,9 rebotes en algo más de 17 minutos por partido, con un 48,9% en tiros de campo en Liga Endesa, prestaciones similares en Euroleague con 7,6 puntos, 4,2 rebotes y 8,8 de valoración media, con cerca de 18 minutos por partido.

Un grupo de manifestantes en favor de Palestina y condenando el genocidio israelí se ha concentrado en los aledaños del Roig Arena en la previa del duelo del Maccabi Tel Aviv. La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que tan solo ha tenido que atender un incidente aislado con un aficionado del Maccabi que portaba una bandera de Istrael y que se ha acercado al grupo de protestantes. Fotos: Protestas contra Israel en el Roig Arena ante Maccabi /

Jorge Valero Un grupo de manifestantes en favor de Palestina y condenando el genocidio israelí se ha concentrado en los aledaños del Roig Arena en la previa del duelo del Maccabi Tel Aviv. La Policía Nacional ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que tan solo ha tenido que atender un incidente aislado con un aficionado del Maccabi que portaba una bandera de Istrael y que se ha acercado al grupo de protestantes. Fotos: Protestas contra Israel en el Roig Arena ante Maccabi /

Algunos manifestantes proPalestina en las cercanías del Roig Arena

📍 Así ha sido la llegada del autobús del Valencia Basket con la plantilla del Maccabi Tel Aviv

Jorge Valero Nos cuenta nuestro compañero que la gente por el momento entra a cuentagotas al Roig Arena a dos horas de que arranque el partido.

Más imágenes del refuerzo policial en los aledaños del Roig Arena Fotos: La Policía toma los alrededores del Roig Arena contra el Maccabi Tel Aviv /

📍 Fuerte presencia policial en los aledaños del Roig Arena antes del partido contra el Maccabi en Euroliga. MA Montesinos