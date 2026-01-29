Valencia Basket: Parte médico Matt Costello

Baja confirmada en el Valencia Basket para el partido en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv. El club ha anunciado que Matt Costello será baja para los próximos partidos debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Una ausencia importante para Pedro Martínez ante el apretado calendario del conjunto taronja, empezando por el importante encuentro de la Euroleague de este jueves.

El parte médico ofrecido por el club no habla de un plazo de baja pero posiblemente sea de más de uno de los compromisos previstos para las próximas semanas en el conjunto valenciano. Costello promedia 7,6 puntos y 3,9 rebotes en algo más de 17 minutos por partido, con un 48,9% en tiros de campo en Liga Endesa, prestaciones similares en Euroleague con 7,6 puntos, 4,2 rebotes y 8,8 de valoración media, con cerca de 18 minutos por partido.

Parte médico

El jugador de Valencia Basket Matt Costello causará baja para los próximos partidos de nuestro primer equipo masculino debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.