Josep Puerto: “Un triple en el último segundo siempre sabe bien”

Los triples de Josep Puerto en el final del segundo cuarto ante el Maccabi de Tel Aviv fueron el revulsivo para la posterior victoria del Valencia Basket en una nueva jornada de la Euroliga, que deja al club taronja en la cuarta plaza de la clasificación. “Un triple en el ultimo segundo siempre sabe bien, además era un momento en el que nos íbamos 10 abajo al descanso y al final ese triple ha permitido que nos fuésemos siete abajo, e irnos a vestuarios con mejores ánimos”.

Partido complicado

El Roig Arena vivió un partido apasionante, que Puerto calificó como “muy difícil”. “Ellos tienen un estilo de juego que nos limita mucho en ataque, no estamos cómodos con su forma de defender, defienden con mucho cambio, colapsan mucho la zona y es difícil tocar la pintura y encontrar triples. Pero nosotros hemos estado muy bien en energía y en creer al final hemos podido sacar un partido muy complicado”.

Respaldo de la afición

Respecto al comportamiento de la afición taronja ante la polémica que siempre rodea el jugar contra un equipo israelí y los insultos recibidos en Jerusalem, el capitán del Valencia Basket destacó: “La gente que fue a Jerusalem sabe cómo es el ambiente allí, es difícil de explicar con palabras. Nosotros hemos notado mucho de jugar un partido a puerta cerrada, a hoy, donde la afición nos ha ayudado mucho. Muy contento por esa parte”.

Euroliga

El Valencia Basket cuenta con 16 victorias en la Euroliga y con 13 jornadas por disputar, para Puerto “el camino está siendo el correcto, pero la Euroliga es muy dura, los puestos de play-off o play-in siempre se deciden casi en la última jornada, por lo que no hay que dar nada por hecho porque puedes tener al final una mala racha durante dos semanas, donde juegas a lo mejor doble jornada, y puedes perder tres partidos seguidos. No hay que dar nada por hecho y seguir hasta el final”.

Calendario intenso

El calendario que se avecina es complicado, este domingo en casa contra el Lleida pero luego hay tres enfrentamientos fuera de casa, con doble jornada de Euroliga a domicilio, y el fin de semana visita al Joventut: “Hay que enfocarse en cada partido. El mes de enero ha sido durísimo. La mejor forma de afrontarlo es enfocarse en lo más próximo, entrenamiento del sábado, partido del domingo ante el Lleida y después lo que tenga que venir ya se verá”.

Noticias relacionadas

Sobre el Lleida

Sobre el rival del domingo, el Lleida, que llega al Roig Arena en un buen momento, Josep Puerto señaló: “Al final cada equipo que visita al Roig Arena viene super motivado y en ACB todos los equipos son peligrosos. Somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil”. “Ellos han preparado el partido durante toda la semana para llegar con mucha energía, seguro que van a salir con una energía inmensa y es difícil, pero somos conscientes de ello y tenemos que estar preparados”.