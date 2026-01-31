LIGA ENDESA
Examen taronja en el Roig Arena ante la mejor defensa de enero
El Valencia Basket recibe a un Hiopos Lleida en racha, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, tres de ellos de forma consecutiva
Pedro Martínez no podrá contar con Matt Costello, quien sigue con molestias en la rodilla izquierda y ya no jugó ante el Maccabi Tel Aviv
Gerard Encuentra tiene la baja segura de Melvin Ejim por motivos personales y Gyorgy Goloman está casi descartado por un esguince de tobillo
El Valencia Basket vuelve al Roig Arena este domingo tras su gran victoria del pasado jueves ante el Maccabi en la Euroliga. Y lo hace contra un rival de menor nombre pero que llega también en racha en la Liga Endesa, en la que ha ganado cuatro de sus últimos partidos, los tres de últimos seguidos.
El Hiopos Lleida, de hecho, ha sido el mejor equipo en defensa en el mes de enero, en el que ha encajado solo una media 75 puntos por partido. Un buen momento que coincide con la mejor versión de James Batemon, que viene de hacer su mejor partido en Liga Endesa la semana pasada (30 puntos con un 5/12 en triples y 5 rebotes para 33 de valoración) y que promedia 22,8 de valoración desde que regresó de lesión en la jornada 12.
Los taronja solo han perdido un partido de Liga Endesa como locales esta temporada y quieren que el Roig Arena siga siendo un fortín, en una temporada en la que la comunión equipo-afición es perfecta. Además, teniendo en cuenta que los tres partidos de la próxima semana serán lejos de València, los de Pedro Martínez esperan dejar buen sabor de boca a los suyos, que se volcaron ya con el equipo el pasado jueves en la Euroliga, en el primer partido con público en España ante un equipo israelí este curso.
Bajas en ambos equipos
Pedro Martínez no podrá contar con un Matt Costello que ya se perdió el último encuentro ante el Maccabi por unas molestias en la rodilla izquierda, pero tiene a 14 jugadores disponibles, por lo que tendrá que hacer dos descartes antes del partido.
Eso sí, el técnico rival, Gerard Encuentra, también tendrá ausencias notables, con la baja segura de Melvin Ejim por motivos personales y la casi segura de Gyorgy Goloman, a quien está prácticamente descartado por un esguince de tobillo. El canadiense de nacionalidad nigeriana es el segundo mejor anotador (10,5 puntos), el segundo jugador más valorado (11,3) y un fijo en el quinteto inicial del Hiopos Lleida, por lo que su ausencia es más que significativa.
Cuatro partidos en ocho días
El de este domingo a las 17:00 será el primero de los cuatro partidos que deberá jugar el Valencia Basket en los próximos ocho días. Y es que viene una durísima semana con tres salidas consecutivas que le llevará primero a viajar a Turquía para visitar la pista del Anadolu Efes el martes 3 de febrero a las 18:30, después viajar a Israel para medirse al Hapoel IBI Tel Aviv el jueves 5 de febrero a las 20:00 y, posteriormente, regresar a España para cerrar la semana en la pista del Joventut Badalona el domingo 8 de febrero a las 12:30.
Brazaletes de la Esperanza en las canchas acb
Todos los jugadores, entrenadores y árbitros participantes en el partido lucirán en el Roig Arena (del mismo modo que se hará en todas las canchas en las que se disputen partidos de esta jornada 18) un lazo verde con el objetivo de dar visibilidad y espacio a las necesidades de las personas con cáncer y sus familias. De esta forma, la Liga Endesa se une a la iniciativa Brazaletes de Esperanza, puesta en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer con el lema 'El símbolo que nos une' con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.
