Jorge Carot impulsa al Valencia Basket hacia el liderato en la Liga U

El Valencia Basket continúa firmando un arranque impecable en la segunda vuelta de la Liga U. El conjunto taronja sumó una nueva victoria tras imponerse al Amara Lleida por 96-88, un triunfo que le permite mantenerse como colíder del grupo B tras tres jornadas disputadas y conservar su condición de invicto en la competición

El encuentro volvió a confirmar el excelente momento de forma del equipo valenciano, que supo combinar eficacia ofensiva, profundidad de banquillo y solidez colectiva para sacar adelante un duelo exigente ante un rival directo. Con este resultado, los taronja miran ya al próximo compromiso frente al Bàsquet Girona, actual líder del grupo, en un choque que decidirá el primer puesto de la clasificación.

Carot, líder indiscutible

Una vez más, Jorge Carot se erigió como el principal referente del Valencia Basket. El escolta firmó una actuación sobresaliente con 22 puntos en casi treinta minutos de juego, acompañados de un notable 70 % en tiros de dos, un 50 % desde el triple y pleno en tiros libres. A su aportación anotadora sumó siete rebotes, dos robos y un +12 de valoración en pista, reflejo de su impacto global en el partido.

Más allá de las cifras, Carot volvió a demostrar personalidad en los momentos clave, asumiendo responsabilidades ofensivas y marcando el ritmo del equipo. Su liderazgo se ha convertido en una de las principales bazas del conjunto taronja en este inicio de vuelta.

Un ataque coral y equilibrado

El triunfo frente al Amara Lleida se cimentó también en el rendimiento colectivo. Hasta cinco jugadores superaron la decena de puntos, una muestra del reparto ofensivo y de la variedad de recursos del equipo.

Javier Viguer (18 puntos) destacó por su acierto exterior, mientras que Alex Blanco (16) y Guillem Tazo (14) ofrecieron soluciones tanto en el perímetro como cerca del aro. Especialmente reseñable fue la actuación de Tazo, con un perfecto 100 % en tiros de dos y triples, además de siete rebotes y cuatro asistencias. Por su parte, Tomás Talcis aportó 10 puntos y cuatro rebotes desde la pintura, y Ilan Laville sumó seis puntos con pleno desde la línea de personal, reforzando la rotación interior.

Lance de juego en el duelo entre Valencia Basket y Amara Lleida / M. Á. Polo

En conjunto, el Valencia Basket firmó un notable 61,9 % en tiros de dos y un 80 % en tiros libres, porcentajes que reflejan la madurez ofensiva del equipo.

Dominio en el juego colectivo

Más allá del apartado anotador, el equipo valenciano volvió a mostrar una identidad basada en el juego colectivo. Las 22 asistencias registradas evidencian la fluidez en circulación de balón y la búsqueda constante del mejor tiro posible.

Lance de juego en el duelo entre Valencia Basket y Amara Lleida / M. Á. Polo

Asimismo, el Valencia Basket dominó el rebote con 41 capturas, imponiendo su presencia física y limitando las segundas oportunidades del rival. A ello se sumaron 14 robos, una cifra que pone de manifiesto la intensidad defensiva y la presión sobre el balón. Aunque el equipo cometió 19 pérdidas, supo compensarlas con su efectividad ofensiva y su agresividad atrás.

Un proyecto sólido y ambicioso

Con tres victorias en tres partidos, el Valencia Basket confirma que es uno de los proyectos más sólidos del grupo B. El equilibrio entre talento individual y funcionamiento colectivo está siendo la clave de este inicio prometedor.

Lance de juego en el duelo entre Valencia Basket y Amara Lleida / M. Á. Polo

El próximo compromiso ante el Bàsquet Girona se presenta como una prueba de máxima exigencia. En juego estará el liderato en solitario y, sobre todo, la posibilidad de reafirmar las aspiraciones del conjunto taronja en la competición.

Con Jorge Carot como estandarte y una plantilla cada vez más consolidada, el Valencia Basket afronta el reto con confianza y ambición, decidido a prolongar su excelente dinámica y a seguir creciendo jornada tras jornada.