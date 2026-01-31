Rubén Burgos y Raquel Carrera analizan el duelo clave ante Zaragoza: mentalidad, fortaleza y ambición por ganar

El Valencia Basket afronta uno de los encuentros más importantes de la temporada con la mirada puesta en Zaragoza. Un duelo cargado de historia reciente, intensidad competitiva y máxima exigencia, en el que las taronja buscarán imponer su identidad para seguir avanzando en sus objetivos. En la previa del choque, el entrenador Rubén Burgos y la internacional Raquel Carrera han compartido sus reflexiones sobre el momento del equipo, el conocimiento mutuo entre ambos conjuntos y las claves para lograr la victoria.

Las declaraciones de ambos protagonistas reflejan un mensaje común: concentración, fortaleza mental y confianza en el trabajo colectivo. En un contexto marcado por múltiples enfrentamientos previos, el Valencia Basket quiere transformar la experiencia acumulada en una ventaja competitiva.

La mentalidad como eje del plan de partido

Rubén Burgos subrayó la importancia de gestionar emocionalmente un encuentro largo y exigente, en el que habrá fases favorables y momentos de dificultad. Para el técnico, uno de los principales objetivos es reforzar la capacidad del equipo para sobreponerse a los parciales del rival.

Rubén Burgos / Miguel Ángel Polo

“Lo que queremos es alargar los momentos buenos y trabajar nuestra mentalidad para saber reponernos cuando el rival tenga sus fases positivas”, explicó Burgos. En su análisis, el entrenador valenciano destacó que el partido se decidirá tanto en lo táctico como en lo psicológico.

El cuerpo técnico ha puesto el foco en potenciar las fortalezas propias y minimizar el impacto de los errores, una fórmula que ha caracterizado al equipo durante toda la temporada. Más allá del scouting y del conocimiento mutuo, Burgos insiste en la necesidad de mantener una actitud positiva y sólida en cada posesión.

Conocimiento mutuo y máxima exigencia competitiva

Raquel Carrera, una de las referentes del vestuario, coincidió en que el elevado número de enfrentamientos recientes entre ambos equipos tiene un doble efecto. Por un lado, permite conocer a fondo al rival; por otro, exige un plus de preparación para sorprender.

Raquel Carrera / sd

“Sabemos a lo que jugamos, conocemos nuestros puntos fuertes y débiles, y ellas también los suyos”, señaló la jugadora gallega. Esta situación obliga al Valencia Basket a centrarse en su propio crecimiento y evolución, buscando pequeñas mejoras que marquen la diferencia.

Para Carrera, el objetivo es claro: seguir construyendo desde el trabajo diario y viajar a Zaragoza con la mentalidad de ganar. La confianza en el grupo y en el modelo de juego se presenta como una de las grandes bazas del equipo.

La dificultad de jugar en Zaragoza

El escenario del partido también será determinante. El pabellón zaragozano se ha convertido en una de las plazas más complicadas de la liga, gracias al nivel del equipo local y al empuje de su afición.

Raquel Carrera no ocultó el respeto por el ambiente: “Sabemos que jugar en Zaragoza es complicado, tienen un gran equipo y una afición que sabe meterse en los partidos”. Este factor añade un componente extra de presión, especialmente en los momentos clave del encuentro.

Raquel Carrera, de nuevo a un gran nivel con 11 puntos y 7 rebotes pese a la derrota. / Esther Casas/FIBA

Ante este contexto, el Valencia Basket buscará mantener la calma, gestionar los ritmos y evitar desconexiones que puedan ser aprovechadas por el rival. La experiencia acumulada en partidos de alto nivel será fundamental.

Empezar compitiendo desde el primer minuto

Uno de los mensajes más repetidos en la previa ha sido la importancia del inicio del partido. Tanto Burgos como Carrera coinciden en que salir concentradas y con intensidad marcará el desarrollo del duelo. “Debemos empezar compitiendo desde el primer minuto”, recalcó la jugadora. Un buen arranque permitirá al equipo ganar confianza, imponer su estilo y reducir el impacto del factor cancha.

Cristina Ouviña en una acción en el duelo contra Casademont Zaragoza / Germán Caballero

En este sentido, el Valencia Basket trabajará para mantener la agresividad defensiva, el ritmo ofensivo y la claridad en la toma de decisiones desde el salto inicial.

Fortalezas, identidad y ambición por la victoria

El análisis del técnico y de la jugadora refleja una idea común: el equipo debe centrarse en sí mismo. Potenciar sus virtudes, creer en su modelo y afrontar el partido con ambición.

Burgos destacó la importancia de “agrandar nuestros parciales y potenciar nuestras fortalezas”, mientras que Carrera remarcó el deseo de “ser conscientes de que queremos ganar y llevárnoslo”. Dos mensajes que refuerzan la identidad competitiva del grupo.

Rubén Burgos dando órdenes / Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket llega al encuentro con la confianza que otorga el trabajo constante, la cohesión del vestuario y la experiencia en partidos decisivos. La combinación de talento, disciplina táctica y fortaleza mental será clave para aspirar al triunfo.

Un duelo decisivo en la temporada

El enfrentamiento ante Casademont Zaragoza se presenta como una prueba de madurez para el conjunto taronja. Más allá del resultado, el partido servirá para medir el nivel competitivo del equipo en un escenario adverso y ante un rival directo.

Con el liderazgo de Rubén Burgos desde el banquillo y el protagonismo de jugadoras como Raquel Carrera en la pista, el Valencia Basket afronta el reto con determinación y ambición. La mentalidad, la capacidad de adaptación y la confianza en sus fortalezas marcarán el camino en un duelo que promete emoción, intensidad y máxima exigencia.