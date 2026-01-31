MERCADO
El Valencia Basket cambia la cesión de Joel Soriano
El pívot dominicano no seguirá en el Casademont Zaragoza y deja la Liga Endesa
El Valencia BC le renovó su contrato un año antes de salir cedido para tener controlado su futuro
Joel Soriano deja el Casademont Zaragoza y la Liga Endesa. El pívot dominicano no terminará así la temporada en el conjunto maño tras el acuerdo de cesión al que llegaron con el Valencia Basket, con el que tiene contrato hasta final de temporada. Eso sí, no regresará al club taronja de momento, ya que tras el anuncio del fin de su cesión en Zaragoza, llegó el de su nuevo destino.
El pívot, que compartía equipo con el extaronja Bojan Dubljevic, dejó la entidad el mismo día que el club maño anunciaba un acuerdo para el adiós de otro interior como el turco Sadik Emir Kabaca.
En el caso de Joel Soriano, el propio Valencia Basket anunció su nuevo destino y no está en la Liga Endesa, ya que jugará en el ratiopharm Ulm, equipo que participa en la Liga Alemana y la BKT EuroCup.
Sus números en Zaragoza
El pívot dominicano ha disputado 16 partidos de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza con unos números de 7,6 puntos y 3,4 rebotes para 6,9 de valoración y nueve partidos de la Fiba Europe Cup con 6,7 puntos y 3,1 rebotes para 5,9 créditos.
Partido en el Roig Arena
Joel Soriano, eso sí, ya sabe lo que es jugar en el Roig Arena, ya que lo hizo esta misma temporada con ocasión del partido de la jornada 10 entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza el pasado 12 de enero. Los taronja arrollaron con un 115-73 y el dominicano sumó 9 puntos, 4 rebotes y 11 valoración.
