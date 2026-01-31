Valencia Basket, condicionado por las bajas, se mide al líder antes de la “final” europea

Valencia Basket afronta este domingo (12:15 horas, Pabellón Príncipe Felipe) una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto de Rubén Burgos visita por segunda vez en apenas once días a Casademont Zaragoza, actual líder de la LF Endesa, en un momento delicado marcado por las bajas, el cansancio acumulado y la mirada puesta en la decisiva cita europea del próximo miércoles en Venecia. Con un equipo mermado y un rival en plena racha, las taronja buscarán recuperar sensaciones y competir al máximo en una jornada clave.

Un equipo condicionado por las ausencias

Valencia Basket llegará a Zaragoza con importantes limitaciones en su rotación. A la baja ya conocida de Hind Ben Abdelkader, que continúa recuperándose de una lesión muscular en el sóleo, se suman las ausencias de Queralt Casas y María Araújo, ambas afectadas por un proceso vírico y fuera de la convocatoria.

Además, Kayla Alexander sufrió un esguince leve que le impidió entrenar con normalidad, aunque estará disponible para el encuentro, eso sí, lejos de su mejor versión. Yvonne Anderson, por su parte, arrastra molestias físicas que también condicionan su rendimiento. Para completar la plantilla viajará la junior Sandra Dávila, reflejo de la situación excepcional que atraviesa el equipo. Rubén Burgos deberá tirar de gestión, rotaciones cortas y máxima concentración para mantener la competitividad frente a uno de los bloques más sólidos del campeonato.

Un rival que se le atraganta esta temporada

Casademont Zaragoza se ha convertido en un auténtico escollo para el Valencia Basket en la presente campaña. Las mañas encadenan cuatro triunfos consecutivos ante las taronja: la final de la Supercopa, dos encuentros de EuroLeague Women y el partido de ida de la LF Endesa.

Kayla Alexander, ante la extaronja Merritt Hempe en el último partido de LF Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. / F. Calabuig

En el duelo disputado en el Roig Arena, Zaragoza se impuso con claridad (53-73), aprovechando la falta de acierto local y su dominio interior. Aminata Gueye fue entonces la gran protagonista con 20 puntos y 9 rebotes, mientras que Leo Fiebich fue la más destacada en el bando valenciano. Ese precedente reciente refuerza el reto al que se enfrenta ahora el conjunto taronja, obligado a elevar su nivel para romper la dinámica negativa.

Historial equilibrado, con ligera ventaja taronja

Pese al momento actual, el balance histórico favorece a Valencia Basket. Ambos equipos se han enfrentado en 29 ocasiones entre liga, playoffs, Copa, Supercopa y EuroLeague Women, con 21 victorias para las valencianas y 8 para las aragonesas.

María Araújo, defendida por Nadia Fingall en el partido de Zaragoza. / Esther Casas/FIBA

En Zaragoza, el reparto ha sido más equilibrado: 7 triunfos visitantes y 5 locales. Destaca el contundente 62-91 logrado por Valencia en la temporada 2020-21, mientras que el mayor correctivo recibido fue el 79-52 de la pasada campaña. En competición europea, los precedentes también están repartidos, lo que confirma la igualdad histórica entre dos proyectos consolidados del baloncesto femenino español.

El pulso por la parte alta de la tabla

La jornada 19 llega con los tres primeros clasificados muy definidos. Casademont Zaragoza lidera con un impresionante 17-1, seguido por Spar Girona (16-2), mientras que Valencia Basket ocupa una sólida tercera posición con un balance de 14-4 y seis victorias consecutivas.

Por detrás, Jairis, Leganés y Perfumerías Avenida mantienen la presión, por lo que cada triunfo es vital para afianzar posiciones de cara al tramo decisivo del curso. Un resultado positivo en Zaragoza permitiría a las taronja recortar distancias y reforzar su candidatura al título liguero, además de lanzar un mensaje de fortaleza pese a las dificultades.

Tres viajes seguidos y la mirada en Europa

El encuentro ante Casademont es solo el inicio de un exigente tramo del calendario. Valencia Basket pasará más de dos semanas sin jugar en el Roig Arena, con tres desplazamientos consecutivos.

Tras Zaragoza llegará la cita más importante del momento: el duelo del miércoles ante Umana Reyer Venezia, decisivo para el futuro del equipo en la EuroLeague Women. Después, el sábado 7, las taronja visitarán al CAB Estepona. Esta acumulación de partidos y viajes obliga al cuerpo técnico a dosificar esfuerzos, sin perder de vista la prioridad europea, aunque sin renunciar a competir al máximo en la liga.

Casademont, líder sólido y sin bajas

El equipo dirigido por Carlos Cantero llega en uno de los mejores momentos de su historia reciente. Defiende el liderato con una racha de 15 victorias consecutivas y afronta el duelo con toda su plantilla profesional disponible.

En liga, destacan nombres como Helena Pueyo, Nadia Fingall y Aminata Gueye, pilares de un conjunto equilibrado, intenso y con múltiples recursos ofensivos y defensivos. Además, su buen papel en EuroLeague Women refuerza la confianza de un bloque que quiere consolidar su dominio nacional.

Cristina Ouviña defiende a la extaronja Nadia Fingall en el último partido ante el Casademont Zaragoza. / F. Calabuig

Un examen de carácter para las taronja

Con bajas, molestias físicas y un calendario asfixiante, Valencia Basket se enfrenta en Zaragoza a una prueba de madurez y resistencia. Más allá del resultado, el partido servirá para medir la capacidad del equipo de competir en contextos adversos y reforzar su identidad colectiva.

Rubén Burgos confía en la fortaleza mental de su grupo y en el compromiso de todas sus jugadoras para plantar cara al líder. En juego no solo están dos puntos en la clasificación, sino también la confianza necesaria para afrontar, con garantías, la “final” europea del miércoles.

En el Príncipe Felipe, las taronja buscarán demostrar que, incluso en 'cuadro', siguen siendo uno de los grandes referentes del baloncesto femenino español.