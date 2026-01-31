Valencia Basket - Hiopos Lleida: Hora y dónde ver el partido de ACB en directo por televisión

El Valencia Basket vuelve a la Liga ACB apenas unos días después de firmar una de esas victorias que marcan el pulso de una temporada. El triunfo frente al Maccabi Tel Aviv en el Roig Arena no solo reforzó la confianza del equipo taronja en Europa, sino que confirmó la solidez de un proyecto que ha sabido crecer en los momentos de máxima exigencia. Con ese impulso anímico todavía presente, el conjunto valenciano afronta el duelo de mañana ante el Hiopos Lleida con la obligación de cambiar el chip y volver a centrarse en la competición doméstica, donde cada partido es clave en la lucha por el liderato de la ACB junto al Real Madrid.

El choque llega, eso sí, con un condicionante importante para el Valencia Basket: la baja de Matt Costello. El pívot estadounidense no estará disponible, una ausencia sensible por su impacto en ambos lados de la pista. Aun así, el cuerpo técnico confía en la profundidad de la plantilla y en la respuesta colectiva para mantener el nivel competitivo en un calendario que no concede tregua. En ese contexto, el partido ante Hiopos Lleida se presenta como una prueba de madurez, de esas que obligan a ganar desde la constancia y no desde el brillo puntual.

Omari Moore, en una acción del partido ante el Maccabi. / M. A. Montesinos

Enfrente estará un Hiopos Lleida que llega al Roig Arena con la ambición de competir sin complejos. El conjunto catalán, recién asentado en la élite, ha demostrado a lo largo del curso que sabe incomodar a los grandes cuando consigue imponer su ritmo y su energía. Para ellos, visitar la pista del Valencia Basket es un reto mayúsculo, pero también una oportunidad de medir su crecimiento en un escenario de máxima exigencia. Su propuesta pasa por un baloncesto intenso, físico y con momentos de atrevimiento ofensivo, una combinación que obliga a los taronja a no relajarse ni un solo minuto.

Para el Valencia Basket, el objetivo está claro: seguir sumando en la ACB para no perder comba en la carrera por el liderato y consolidar su candidatura frente a rivales directos como el Real Madrid. El calendario aprieta, las rotaciones se ajustan y cada detalle cuenta. Ganar a Lleida servirá para confirmar que el equipo es capaz de competir con la misma seriedad tras una gran noche europea. De demostrar que el Roig Arena sigue siendo un fortín. Y de mantener viva una pelea por la cima que promete emociones fuertes hasta el final de la temporada.

Darius Thompson en una penetración en el Valencia Basket - Maccabi / MA Montesinos

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Hopos Lleida

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana un partido vibrante en la Liga Endesa en lo que será una reedición de la final de la temporada pasada. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues el partido se emitirá en DAZN. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Hiopos Lleida de este domingo 31 de enero a las 17:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.