Dos descartes de Pedro Martínez y una ausencia por lesión ante el Hiopos Lleida

Matt Costello se pierde también el partido ante el Hiopos Lleida mientras Kameron Taylor y Thompson también descansan

El Valencia Basket recibe al Hiopos Lleida

Pilar Lopez

València

Como es habitual, Pedro Martínez ha tenido que hacer varios descartes para elegir a los 12 hombres que a partir de las 17:00 horas de este domingo 1 de febrero se medirán al Hiopos Lleida en el Roig Arena. Esta vez los descartes técnicos han sido dos y no tres, ya que la tercera ausencia la ha determinado la enfermería. Así, el descarte obligado por lesión ha sido el de Matt Costello. El pívot estadounidense ya se perdió el partido ante el Maccabi a causa de unas molestias en la rodilla y tampoo estará esta tarde ante el Lleida.

Dos desctartes técnicos

Los otros elegidos para ver el partido desde la grada han sido Kameron Taylor y el base Darius Thompson.

La Liga Endesa regresa al Roig Arena con el partido que abrirá la segunda vuelta para el primer equipo masculino de Valencia Basket y en el que recibirá a un Hiopos Lleida en una impresionante racha de resultados (domingo 1, 17:00h, Roig Arena, DAZN) en un encuentro de la jornada 18 de la acb. Tras comenzar la semana con un trabajado triunfo ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv, el equipo taronja tratará de mantener su buena línea como local en un choque que le enfrenta a la que ha sido la mejor defensa del campeonato durante el mes de enero antes de afrontar una durísima triple salida la próxima semana.

Pedro Martínez disponía para este partido de 14 de los 15 jugadores de la plantilla listos para jugar y sus descartes técnicos, por tanto han sido Taylor y Thompson.

