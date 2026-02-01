Pedro Martínez: "Hemos tirado 36 triples pero deberíamos haber tirado aún más"

Pedro Martínez destacó el buen trabajo de su equipo ante el Hiopos Lleida que se saldó con otra cómoda victoria taronja en el Roig Arena y destacó que sus jugadores habían sabido 'leer' el partido: "En todos los partidos hay un punto de adaptación, ellos por las bajas que tenían, nos daban másopciones puntos de tirar de tres por su tipo de defensa y eso hemos hecho". Aún así, el técnico resaltó que todavía se podría haber aprovechado más esa faceta: Hemos tirado 36 triples pero aún podemos mejorar, ante este tipo de defensa, tenemos que estar preparados para tirar más aún de lo que hemos hecho. Hemos logrado un buen porcentaje de ters, el 46 por ciento, pero en la media parte hemos hablado de eso de que podíamos haber tirado más de 3".

Nogués y Sima

Sobre la actuación de Nogués y Sima, jugadores que no disfrutan de muchos minutos de juego y que ayer tuvieron su oportundiad, destacó: "de ellos esperamos mucho en el día a día, no sólo en los días del partido, es lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien, darnos buena dinámica de entrenamiento, que sean entrenamientos de calidad. Además tienen que estar preparados aunque juegan en posiciones que no son fáciles. Es algo de lo que hablamos cuando los fichamos".

Elogio a Millán Jiménez

Sobre el jugador taronja cedido al Hiopos Lleida, Millán Jiménez que ayer fue uno de los más acertados en el equipo catalán. destacó: "Millán es jugador nuestro, aunque no lo tenemos en la nuestra plantilla, lo seguimos de cerca, tiene buena mentalidad, trabaja muy bien, es muy buen jugador y tiene que continar en su camino de formación. Nos consta que está trabajando muy bien, en Lleida están contentos y eso nos alegra".

Sobre el partido, Martínez analizó: " En primer lugar, valorar que el Lleida venía muy mermado por su bajas especialmente en el juego interior y creo que hemos aprovechado ese aspecto. La parte positiva es que los hemos respetado al máximo y hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, hemos hecho un buen partido defendiendo bien, con buen ritmo, sin hacer cosas de cara a la galería, hemos hecho la parte que nos tocaba".

Sobre la intensa semana que le espera al Valencia Basket con tres partidos fuera de casa, Martínez comentó: "Tenemos una mentalidad muy estable intentamos vivir el presente, no queremos hacer cábalas, sólo pensar en el siguente partido, ganar el siguiente y luego el siguiente".

"El Valencia Basket ha sido muy superior"

Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida reconoció la superioridad del Valencia Basket: "Ellos han empezado con más energía, nos han csatigado mucho con su acierto y ya en la primera parte ya han logrado una cómoda ventaja. A veces parece que nos da miedo atacar y hoy era un partido para no tener miedo en esa faceta. La diferencia entre los dos equipos era muy grande y eso se ha notado en el marcador. Son mejor equipo que nosotros y pocas opciones teníamos, sólo intentar mejorar de cara a próximos partidos. Tenemos que relativizar esta derrota aunque siempre da rabia perder".

Sobre el Roig Arena, Gerard Encuentra destacó: "es espectacular, son instalaciones de otro nivel, suerte para el Valencia Basket que lo puede disfrutar".