"Algo tendremos que ver si Zaragoza ha estado por debajo de sus porcentajes"

El duelo entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket, sentenciado con una victoria visitante que cortó una racha de 15 triunfos consecutivos de las aragonesas, ofreció un espectáculo muy desigual en el marcador pero intenso en fases de juego, en el que Valencia dominó de inicio a fin con un ritmo ofensivo elevado y un acierto destacado desde la larga distancia. Lo tocó sufrir en los últimos minutos, pero su mentalidad de hierro le llevó a asestar un golpe definitivo cuando más contra las cuerdas estaban.

La solidez defensiva taronja y su mayor consistencia en el rebote y transición impidieron que Zaragoza se sintiera cómodo de forma sostenida, lo que se reflejó en una ventaja que fue ampliándose hasta el pitido final, más allá de que el arreón de las aragonesas solo les llevó a igualar la contienda a 65. Fue, sin duda, una actuación más que notable que Rubén Burgos se encargó de ensalzar en rueda de prensa.

Valoración de Rubén Burgos

"Ha sido un encuentro igualado, muy competido. Uno más entre nosotras dos y ojalá haya más. Pienso que la afición habrá disfrutado. Ha sido un partido de primer nivel europeo, ambos estamos peleando por todo y deja claro que en nuestra liga hay mucha igualdad. Nos alegra la victoria porque nos mantiene en la parte de arriba. Es una victoria fuera de casa, en una cancha de las más complicadas de la liga. El partido ha comenzado donde queríamos, en corregir detalles defensivos del último día. Hemos solucionado las ayudas en la pintura, bajar sus porcentajes y eso ha sido determinante".

"El acierto va por días, cansancio y estados de ánimo y el Zaragoza ha estado por debajo de sus porcentajes. Algo tendremos que ver, pero no todo. Hemos trabajado la gestión de esfuerzos, sin sobrecargar para llegar con la mente clara al final. Gestionar una ligera ventaja como visitante no es sencillo, pero lo hemos conseguido mejorando el rebote, con buena defensa y acertando. Ninguna acción puntual nos ha sacado mentalmente. Ahora, ojalá haya tres equipos españoles en la final6 de la Euroliga", aseguró en rueda de prensa Rubén Burgos.