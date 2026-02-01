Directo | Festival de triples en el Roig Arena

El Valencia Basket vuelve a la Liga ACB apenas unos días después de firmar una de esas victorias que marcan el pulso de una temporada. El triunfo frente al Maccabi Tel Aviv en el Roig Arena no solo reforzó la confianza del equipo taronja en Europa, sino que confirmó la solidez de un proyecto que ha sabido crecer en los momentos de máxima exigencia. Con ese impulso anímico todavía presente, el conjunto valenciano afronta el duelo de mañana ante el Hiopos Lleida con la obligación de cambiar el chip y volver a centrarse en la competición doméstica, donde cada partido es clave en la lucha por el liderato de la ACB junto al Real Madrid.

El choque llega, eso sí, con un condicionante importante para el Valencia Basket: la baja de Matt Costello. El pívot estadounidense no estará disponible, una ausencia sensible por su impacto en ambos lados de la pista. Aun así, el cuerpo técnico confía en la profundidad de la plantilla y en la respuesta colectiva para mantener el nivel competitivo en un calendario que no concede tregua. En ese contexto, el partido ante Hiopos Lleida se presenta como una prueba de madurez, de esas que obligan a ganar desde la constancia y no desde el brillo puntual.

Omari Moore, lanzando a canasta antes del partido ante el AS Mónaco. / F. Calabuig

Enfrente estará un Hiopos Lleida que llega al Roig Arena con la ambición de competir sin complejos. El conjunto catalán, recién asentado en la élite, ha demostrado a lo largo del curso que sabe incomodar a los grandes cuando consigue imponer su ritmo y su energía. Para ellos, visitar la pista del Valencia Basket es un reto mayúsculo, pero también una oportunidad de medir su crecimiento en un escenario de máxima exigencia. Su propuesta pasa por un baloncesto intenso, físico y con momentos de atrevimiento ofensivo, una combinación que obliga a los taronja a no relajarse ni un solo minuto.

Para el Valencia Basket, el objetivo está claro: seguir sumando en la ACB para no perder comba en la carrera por el liderato y consolidar su candidatura frente a rivales directos como el Real Madrid. El calendario aprieta, las rotaciones se ajustan y cada detalle cuenta. Ganar a Lleida servirá para confirmar que el equipo es capaz de competir con la misma seriedad tras una gran noche europea. De demostrar que el Roig Arena sigue siendo un fortín. Y de mantener viva una pelea por la cima que promete emociones fuertes hasta el final de la temporada.

📍 VALENCIA BASKET 87-55 HIOPOS LLEIDA 📰 ¡2+1 PARA XLA!

📍 VALENCIA BASKET 79-55 HIOPOS LLEIDA 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE PUERTO!

📍 VALENCIA BASKET 73-55 HIOPOS LLEIDA 📰 Canaaaaaasta de Larry y responde Agada rápidamente

📍 VALENCIA BASKET 71-51 HIOPOS LLEIDA 📰 Se acaba el tercero en el Roig Arena.

📍 VALENCIA BASKET 68-46 HIOPOS LLEIDA 📰 Dos más para Montero y TM visitante.

📍 VALENCIA BASKET 66-46 HIOPOS LLEIDA 📰 Canasta de Reuvers

📍 VALENCIA BASKET 62-46 HIOPOS LLEIDA 📰 Lo tiene que parar ahora Pedro Martínez tras dos canastas rápidas del Lleida, ya lo avisaba, los taronja se habían despreocupado un poco en defensa.

📍 VALENCIA BASKET 62-44 HIOPOS LLEIDA 📰 Mantiene la ventaja Valencia Basket, ahora algo más despistado en defensa, pero sigue anotando con continuidad.

📍 VALENCIA BASKET 57-38 HIOPOS LLEIDA 📰 Anota Valencia Basket desde la línea de personal