El Valencia Basket destroza la mejor defensa de la Liga con otro festival ofensivo

El Valencia Basket sigue sumando en la Liga Endesa. Esta vez la 'víctima' taronja fue el Hiopos Lleida al que los taronja superaron en el Roig Arena por 101-65 dando otra exhibición. Aunque los catalanes llegaban con la vitola de poseer la mejor defensa del momento en la acb, tras haber encajado sólo una media de 75 puntos en los últimos partidos, el Valencia Basket no tuvo problemas para dar otro recital ofensivo. De nuevo los taronja dieron un recital de recursos ofensivos, calidad e inspiración para regalar otra gran tarde a su afición. Una victoria, la decimocuarta de los taronja, que les permite seguir en la parte alta de la tabla a la caza del líder, el Real Madrid.

La afición taronja recibió con aplausos a Millán Jiménez, jugador taronja cedido al Hiopos Lleida y al extaronja John Shurna que ambos, jugaban su primer partido en el Roig Arena. Las Falleras Mayores de València fueron las encargadas de hacer el saque de honor de un partido que de nuevo acabó convirtiéndose en una fiesta.

Las Falleras Mayores de València hicieron el saque de honor / Eduardo Ripoll

Mandando desde el principio

Con Montero, Moore, López-Arostegui, Pradilla y Sako comenzaba el partido el Valencia Basket tras los descartes técnicos de Darius Thompson e Issac Nogués y la ausencia por lesión de Matt Costello. Montero rompía la defensa del Lleida con un triple que era toda una declaración de intenciones. El Valencia Basket defendía bien pero dejaba escapar rebotes que aprovechaban los visitantes para lograr ventaja merced también a un buen acierto en el triple (3-8). Martínez sacaba a Puerto, Badio, De Larrea y Reuvers. Puerto, en estado de gracia, en apenas unos segundos lograba una canasta bajo el aro, en la jugada siguiente recuperaba y balón y a renglón seguido anotaba un triple. 5-0 para los taronja que equilibraba en un abrir y cerrar de ojos el partido. Key que también saltaba a cancha culminaba la 'remontada' y volvía a poner por delante a los locales. El Valencia Basket desplegaba ahora toda su creatividad con un juego alegre que escenificaba De Larrea con una espectacular entrada a canasta en la que también 'rascaba' un tiro libre: 16-11 min. 7.

Jean Montero, muy certero en ataque / Eduardo Ripoll

Badio estrenaba casillero con dos triples consecutivos y el parcial taronja seguía creciendo (22-11). El Hiopos Lleida no encontraba huecos en la defensa taronja que seguía recuperando balones. Era precisamente un taronja, Millán Jiménez, el que rompía muchos minutos de sequía para los visitantes. Con 10 puntos de renta (25-15) finalizaba el primer cuarto.

Despegue en el segundo cuarto

Pradilla era el protagonista de la primera acción del segundo cuarto tras convertir un 2+1 precedido de dos rebotes ofensivos para los taronja (28-15). En el Lleida, de nuevo Jiménez mantenía la esperanza con una entrada a canasta que reducía distancias por debajo de los 10 puntos (28-19). Sólo un espejismo porque no tardaba el Valencia Basket en volver a estirar la diferencia con un 4-0.

Omari Moore / Eduardo Ripoll

El Valencia Basket imponía su ritmo rápido para evitar que el Lleida sacase a relucir su mejor virtud, la defensa. Por contra, los de Pedro Martínez se esmeraban también en esta faceta y los visitantes se veían obligados a tirar de forma forzada. Moore y Puerto (por partida doble) protagonizaban tres triples consecutivos que seguían incrementando la ventaja local (44-25) y levantaban a la afición en el Roig Arena que una vez más, disfrutaba con el juego-espectáculo de su equipo. Mientras, Pradilla se encargaba de dejar claro que la zona también tenía color taronja. La fiesta del triple la continuaba Montero con otros dos sin apenas despeinarse (52-32).La ventaja local alcanzaba por primera vez los 20 puntos y con esa cifra redonda, se llegaba al descanso.

Breve reacción visitante sin consecuencias

Tras el paso por los vestuarios era el Hiopos Lleida el que saltaba a la cancha con más intensidad y soprendía a los taronja con un parcial de 0-4 que una falta en ataque de los visitantes impedía que fuese mayor. El Valencia Basket no tardaba en 'calentar' y Pradilla, con un triple ponía de nuevo las cosas en su sitio ( 55-36). Los taronja mantenían su renta en torno a los 20 puntos. Los taronja no sólo anotaban desde fuera sino que también domiaban el rebote ofensivo lo que le daba segundas oportunidades muy valiosas. Pedro Martínez seguía rotando el banquillo continuamente exhibiendo recursos humanos. El partido entraba en una fase gris en lo ofensivo por parte de ambos equipos, pero el paso de los minutos favorecía al Valencia Basket que no tenía problemas para seguir controlando el marcador con comodidad.

Los taronja erraban tres ataques consecutivos y el Hiopos aprovechaba para correr con Millán Jiménez como uno de los artífices del contraataque. Pedro Martínez, con 62-46, pedía tiempo para rehacer el juego de su equipo y buscar mayor efectividad en el ataque. Moore, con dos tiros libres cortaba la racha visitante (64-46). La falta de acierto en el triple la suplía ahora el Valencia Basket buscando a Reuvers bajo los aros y volvían los 20 de renta (66-46).

Montero aceleraba el partido y el Valencia Basket volvía a correr y a gustarse en ataque. El Valencia Basket cerraba el tercer cuarto con 20 puntos de ventaja y el partido más que encarrilado hacia una nueva victoria: 71-51.

Último acto

En los últimos 10 minutos, con el Hiopos Lleida ya casi rendido y el Valencia Basket jugando a placer, la ventaja taronja se incrementaba paulatinamente para deleite de la afición taronja que una vez más, asistía a una victoria de los suyos, ajena al sufrimiento. 87-55 reflejaba ya el marcador a falto ade 5 minutos. En el Valencia Basket todos rivalizaban en inspiración.

Los taronja seguían destrozando la buena estadística defensiva con la que el Lleida había llegado a València. Los treinta de ventaja que reflejaba el marcador a falta de 3 minutos eran más que elocuentes (91-61). El Valencia Basket lograba superar la barrera de los 100 puntos (101-65) cerrrado un gran partido y sumando otra victoria.

Estadísticas completas en este enlace.

Solidaridad con la AECC

Tanto los jugadores del Valencia Basket como los del Lleida lucieron un lazo verde con el objetivo de dar visibilidad y espacio a las necesidades de las personas con cáncer y sus familias. La iniciativa Brazaletes de Esperanza que se siguió en todos los partidos de la jornada en la Liga Endesa en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer con el lema “El símbolo que nos une” con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

Ficha técnica:

101.- Valencia Basket (25+27+19+30): Moore (7), Montero (16), López-Arostegui (9), Pradilla (11), Sako (1) -cinco titular- Badio (9), De Larrea (13), Nogués (4), Puerto (19), Key (6), Reuvers (2) y Sima (4)

65.- Hiopos Lleida (15+17+19+14): Batemon (6), Walden (9), Paulí (6), Sanz (10), Diagne (3) -cinco titular- Agada (10), M. Jiménez (13), Shurna (4), Krutwig (-), Ríos (-), Dabo (4) y Torrens (-).

Árbitros: Manuel, Araña y Mendoza. Eliminaron a los visitantes Diagne (m.23), Mikel Sanz (m.36) y Agada (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la décima octava jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 12.648 espectadores.