Comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra Valencia Basket

La participación de los equipos israelís en la Euroliga de baloncesto sigue trayendo cola con la invasión en Gaza y el boicot a Israel como telón de fondo. Aunque la situación a nivel geopolítico y social se ha estabilizado y la tensión ha bajado con respecto a hace algunos meses, todavía sigue generando quebraderos de cabeza en la máxima competición europea. El Valencia Basket se verá de nuevo las caras contra el Hapoel Tel Aviv el próximo jueves 5 de febrero a las 20:00. Un duelo que el año pasado tuvo que disputarse en Bulgaria (semifinales de la Eurocup) por seguridad y que conllevó una fuerte polémica por el comportamiento de la afición israelí durante toda la eliminatoria, incluido su propietario, Ofer Yannay, muy dado a pronunciarse a través de las redes sociales.

El Valencia Basket ya ha jugado en sueño Israelí esta temporada, los taronja se midieron al Maccabi Tel Aviv el pasado 18 de diciembre en un partido en el que cayeron por 85-82. Así pues por el momento espera que el duelo entre los taronja y el Hapoel se dispute en Tel Aviv, una vez que el equipo taronja viaje desde Turquía tras medirse al Efes este martes.

Hace solo una semana el Maccabi fue el que visitó el Roig Arena, sin ningún incidente, con público en las gradas del pabellón y con una manifestación mínima contra Israel en los prolegómenos del partido. Siempre con un amplio dispositivo policial y de seguridad privada del club.

MA Montesinos

Sin embargo en las últimas horas ha cogido fuerza la posibilidad de que ese partido se celebraría, de nuevo, en Bulgaria por las tensiones entre Israel e Irán. Por este motivo el Hapoel ha salido al paso de esta información y ha emitido un comunicado de manera unilateral rechazando el cambio en caso de que este fuera real. El club israelí asegura en esa nota de prensa que el propio Valencia Basket y otros clubes ya han jugado en Israel recientemente.

Este es el comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra el Valencia Basket:

En las últimas horas, se ha publicado la noticia de la intención del Valencia de no asistir al partido del jueves en Israel.

Desde nuestra perspectiva, dado que el Valencia llegó a Israel hace cinco semanas, el Bayern de Múnich jugó allí la semana pasada y el Partizán lo hará mañana, no hay motivo para celebrar el partido en Israel.

El Hapoel IBI Tel Aviv espera y está preparado para celebrar el partido en Israel, junto con nuestra afición roja.

Estamos a la espera de información oficial sobre el tema por parte de la Euroliga y, si hay alguna actualización o cambio, la publicaremos y compartiremos en consecuencia.