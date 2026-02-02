Este martes 3 de febrero, el Valencia Basket afronta un exigente duelo de Euroliga en la cancha del Anadolu Efes Estambul, uno de los clásicos de la competición continental. El partido se jugará en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul.

El histórico Efes llega a la cita con la intención de reaccionar tras una racha complicada en la fase regular, mientras que el Valencia Basket busca consolidar su posición entre los mejores de la tabla clasificatoria. En el histórico de enfrentamientos entre ambos, los taronja dominan con 7 victorias frente a 5 del equipo turco en Euroliga, destacando un triunfo reciente por 94-82 en diciembre de 2025 en el Roig Arena.

Estrellas del Anadolu Efes y estadísticas en Euroliga

Con Shane Larkin recuperándose de su grave lesión, el conjunto otomano se basa ahora en figuras como Saben Lee, que promedia casi 16 puntos y 4,5 asistencias por encuentro. A su vez, tanto Osmani como Cordinier superan los 10 puntos de media. El español Pablo Laso maneja el equipo desde el banquillo y es buen conocedor del juego que despliega el Valencia Basket de Pedro Martínez. Por otro lado, el equipo turco cuenta en sus filas con Jordan Loyd, exjugador taronja en la temporada 19/20, donde destacó con su capacidad triplista. En esta Euroliga acumula casi 10 puntos por encuentro.

Pablo Laso saluda a Chus Mateo antes de un partido / EFE

Este duelo promete intensidad, físico y estrategia, ya que ambos equipos necesitan sumar para sus objetivos en la Euroliga: Efes para escalar posiciones y Valencia Basket para afianzarse en la lucha por los playoffs.

Horario y dónde ver el Anadolu Efes Istambul - Valencia Basket de Euroliga

El encuentro se disputará en tierras turcas el martes 3 de febrero a partir de las 18:30 horas. Se podrá ver en directo por Movistar Plus, así como seguir en Superdeporte.