Raquel Carrera alcanza los 200 partidos con el Valencia Basket

Raquel Carrera ya forma parte de la historia grande del Valencia Basket. La pívot gallega ha alcanzado la cifra simbólica de 200 partidos oficiales defendiendo la camiseta taronja, un hito que la consolida como una de las jugadoras más representativas del proyecto femenino del club. En su sexta temporada en la entidad, Carrera se convierte en la cuarta jugadora en lograr este registro desde la creación del equipo.

Raquel Carrera ya está entre las jugadoras con más partidos de la historia / VBC

La efeméride llegó en la última jornada de la LF Endesa, disputada este fin de semana frente al Casademont Zaragoza que se saldaba con triunfo taronja en la cancha aragonesa un logro especialmente significativo si se tiene en cuenta que las lesiones han condicionado parte de su trayectoria reciente, obligándola a pasar largos periodos fuera de las pistas. Aun así, su peso en el equipo ha sido constante. Con esos 200 encuentros, Raquel Carrera se integra en un exclusivo Top 5 histórico: Cristina Ouviña (190 partidos), Raquel Carrera (200), Marie Gülich (200), Leticia Romero (282) y Queralt Casas (309).

Una jugadora clave

El reparto de esos 200 partidos refleja la presencia continuada de la jugadora en todas las competiciones disputadas por el club: 131 encuentros en LF Endesa, 7 en Copa de la Reina, 9 en Supercopa LF Endesa, 11 en EuroCup Women, 2 en la fase previa de EuroLeague Women, 1 en la SuperCup Women y 39 partidos en EuroLeague Women, competición en la que el Valencia Basket se ha asentado entre la élite continental.

Más allá de los números, Raquel Carrera ha sido protagonista directa de la etapa más exitosa del Valencia Basket femenino, participando en los nueve títulos que lucen en las vitrinas del club: la EuroCup Women 2020-21, la SuperCup Women 2021-22, las tres Ligas LF Endesa (2022-23, 2023-24 y 2024-25), las Supercopas LF Endesa de 2021-22, 2023-24 y 2024-25, y la Copa de la Reina 2023-24.

De promesa a ser una de las mejores jugadoras de España

Nacida en Ourense, Raquel Carrera es una de las grandes referentes del baloncesto español de su generación. Formada en Galicia, dio el salto a la élite a una edad temprana y llegó al Valencia Basket siendo todavía una promesa, para convertirse con el paso de los años en una pieza estructural del equipo. Su potencia física, capacidad reboteadora y lectura táctica desde la posición de pívot le han permitido consolidarse tanto en competición nacional como en el escenario europeo, además de convertirse en habitual en las convocatorias de la selección española. A sus 200 partidos como taronja, Carrera no solo suma estadísticas, sino un legado de compromiso, resiliencia y éxito colectivo que ya es parte inseparable de la identidad del club.