El Valencia Basket visita al Efes Istanbul para consolidarse en el 'club' de los fuertes

El Valencia Basket inaugura este martes 3 de febrero en la cancha del Efes Istanbul (18:30h, Turkcell Basketball Development Center, #Vamos) una exigente semana con triple cita fuera de casa. De nuevo la semana presenta un doble compromiso en la Euroliga y en ambos casos lejos del Roig Arena. Desde Turquía, el equipo viajará directamente a Israel para medirse el jueves al Hapoel Tel Aviv. Y tras un breve paréntesis en València, la expedición taronja viajará a Badalona donde el domingo visita al Joventut en la Liga Endesa. Un intenso tour que los de Pedro Martínez tratarán de abrir este martes en Estambul de la mejor forma, sumando un nuevo triunfo continental. El equipo viajaba este lunes con el buen sabor de boca que dejó la gran actuación ante el Hiopos Lleida en la Liga Endesa el pasado domingo en el Roig Arena.

A consolidarse en la parte alta

El partido ante el Efes Istambul supone una buena oportunidad para que los de Pedro Martínez se consoliden en el selecto club de los más fuertes de la Euroliga. Tras las primeras 25 jornadas, el Valencia Basket es cuarto y acumula 16 triunfos, uno menos que el líder Fenerbahce y los mismos que tienen con un partido menos el Olympiacos, segundo y Hapoel Tel Aviv, tercero, así como el Real Madrid y el Barcelona. Estos seis equipos serían los que accederían directos a cuartos de final de acabar así esta fase inicial.

Los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo lugar jugarían una eliminatoria de acceso a esa ronda, algo que el Valencia Basket no ha conseguido hasta ahora con este formato y que pasa por ser su primer objetivo.

El undécimo clasificado es el Virtus Bolonia con 12 triunfos, los mismos que tiene el Armani Milán, que es duodécimo. Así pues, el Valencia tiene cuatro triunfos de margen a falta de trece encuentros por disputarse.

La expedición taronja ha viajadoa Estambul con los catorce jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles, con la única excepción de Matt Costello, que permanecerá en Valencia para continuar con el tratamiento de su lesión en la rodilla izquierda. Por tanto, Pedro Martínez aún tendrá que hacer dos descartes.

Un Efes Istanbul en crisis

El Valencia Basket visita a un Efes Istanbul en crisis que ni siquiera la llegada al banquillo de Pablo Laso ha podido frenar. Su mala racha de resultados le ha llevado a bajar hasta la 19ª posición del torneo con un 6-19 en su casillero y ya sin opciones de clasificarse. Aún así el Valencia Basket no quiere confiarse. Pese a acumular muchas lesiones, especialmente en las posiciones exteriores, el conjunto turco ha competido bien en muchas de esas derrotas (cinco de ellas llegaron por un margen de 6 o menos puntos) y ha presentado una mejora en sus prestaciones defensivas desde la llegada de Laso, además de ser el mejor equipo de la competición en el porcentaje de rebote defensivo controlado desde la llegada del técnico vitoriano. El conjunto azul marino recupera al extaronja Jordan Loyd, ausente en el partido del domingo mientras que Rodrigue Beaubois es duda. La baja de Isaia Cordinier se une a las ausencias de los lesionados de larga duración Shane Larkin y Georgios Papagiannis.

Victoria taronja en la primera vuelta

En el partido de la primera vuelta de esta temporada, en el que el equipo taronja se impuso por 94-82 en un encuentro de la jornada 15 disputado el 11 de diciembre y en el que pese a ir mandando en el marcador la mayor parte del tiempo, no pudo distanciarse definitivamente hasta el tercer cuarto. Kameron Taylor con 20 puntos y el ausente Matt Costello (15 puntos con 4/4 en triples) fueron los más destacados.

Plantillas / VBC

El Valencia Basket analiza así a su rival:

Pese a los cambios en el banquillo, el Anadolu Efes Istanbul tiene un quinteto tipo bastante definido en el que el base Nick Weiler-Babb (8,5 puntos, 3,8 rebotes, 4,8 asistencias y 1,4 recuperaciones para 12,7 de valoración) ha sido el único jugador que ha jugado todos los partidos desde el inicio. Ercan Osmani (10,7 puntos con un 40,4% en triples y 4,3 rebotes para 10,6 créditos) es el ala-pívot habitual e Isaia Cordinier (10,6 puntos y 3,3 rebotes) el alero cuando ha estado disponible.

Noticias relacionadas

Las bajas exteriores han metido a Saben Lee en un quinteto que desde que se recuperó de su lesión ha completado Vincent Poirier (9 puntos y 4,3 rebotes para 11,3 créditos). El extaronja Jordan Loyd (9,8 puntos y 2,4 rebotes) ocupa el rol de sexto hombre pero en su ausencia por lesión ha sido PJ Dozier (9,7 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias) el que ha tenido que dar un paso adelante en un juego exterior en el que con la baja en los últimos partidos de Rodrigue Beaubois (5,2 puntos) han tenido que asumir más importancia Erkan Yilmaz, David Mutaf y Sehmus Hazer. Por dentro, Rolands Smits es el otro jugador que no se ha perdido ningún partido de Euroliga (7,3 puntos y 3,5 rebotes) en una nómina de hombres grandes en la que Cole Swider aporta amenaza en el lanzamiento exterior (4,6 puntos con un 42,6% en triples) y Kai Jones (3,3 puntos y 3,1 rebotes) y Brice Dessert (5,2 puntos y 2,6 rebotes) presencia atlética en la pintura.