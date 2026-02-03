Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Un Valencia Basket irreconocible cae en Estambul

Sigue en SUPER la exigente visita del equipo de Pedro Martínez a Estambul con el objetivo de seguir en el vagón delantero de la Euroliga

Imagen del partido

Imagen del partido / EFES

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

La Euroliga vuelve a escena y para Valencia Basket lo hace con una exigente visita a Estambul para medirse a un Anadolu EFES en crisis. El conjunto taronja, cuarto clasificado, está a solo un triunfo del líder, el Fenerbahce, y quiere conseguir una victoria que le permite seguir metiendo presión y optar a la primera posición de la Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en Superdeporte.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents