Un Valencia Basket irreconocible cae en Estambul

La Euroliga vuelve a escena y para Valencia Basket lo hace con una exigente visita a Estambul para medirse a un Anadolu EFES en crisis. El conjunto taronja, cuarto clasificado, está a solo un triunfo del líder, el Fenerbahce, y quiere conseguir una victoria que le permite seguir metiendo presión y optar a la primera posición de la Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en Superdeporte.

107-90 Un irreconocible Valencia Basket cae ante un EFES muy acertado

EFES 107-90 VBC El partido acaba con una canasta de Loyd 00:00

EFES 105-90 VBC Canasta en alley oop de Sako 00:11

EFES 105-88 VBC No deja de meter tiros el EFES 00:30

EFES 102-88 VBC Triple de Puerto 00:54

EFES 100-85 VBC Triple de Reuvers, que ya lleva 30 puntos 1:10

EFES 100-80 VBC Llega a 100 puntos el EFES 1:50

EFES 96-80 VBC EFES está dejando el partido visto para sentencia. Ya hay poco que hacer. 3:00

EFES 94-76 VBC Canasta de Kai Jones 4:00