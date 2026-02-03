En Directo
Un Valencia Basket irreconocible cae en Estambul
Sigue en SUPER la exigente visita del equipo de Pedro Martínez a Estambul con el objetivo de seguir en el vagón delantero de la Euroliga
La Euroliga vuelve a escena y para Valencia Basket lo hace con una exigente visita a Estambul para medirse a un Anadolu EFES en crisis. El conjunto taronja, cuarto clasificado, está a solo un triunfo del líder, el Fenerbahce, y quiere conseguir una victoria que le permite seguir metiendo presión y optar a la primera posición de la Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en Superdeporte.
107-90
Un irreconocible Valencia Basket cae ante un EFES muy acertado
EFES 107-90 VBC
El partido acaba con una canasta de Loyd
00:00
EFES 105-90 VBC
Canasta en alley oop de Sako
00:11
EFES 105-88 VBC
No deja de meter tiros el EFES
00:30
EFES 102-88 VBC
Triple de Puerto
00:54
EFES 100-85 VBC
Triple de Reuvers, que ya lleva 30 puntos
1:10
EFES 100-80 VBC
Llega a 100 puntos el EFES
1:50
EFES 96-80 VBC
EFES está dejando el partido visto para sentencia. Ya hay poco que hacer.
3:00
EFES 94-76 VBC
Canasta de Kai Jones
4:00
EFES 92-74 VBC
Canasta Reuvers
4:50
