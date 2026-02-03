Los descartes de Pedro Martínez ante el Anadolu Efes

El Valencia Basket se mide este miércoles al Anadolu Efes en Turquía y lo hace de nuevo con la baja obligada de Matt Costello, quien ya se perdió los últimos partidos por unas molestias que arrastra en la rodilla izquierda.

Eso sí, Pedro Martínez puede contar con el resto de jugadores disponibles, por lo que se ve obligado a hacer dos descartes una vez más ante un equipo que les ha ganado en cinco de las seis últimas visitas anteriores del Valencia Basket.

Los jugadores del Valencia Basket, calentando en la pista del Anadolu Efes antes del partido. / VBC

Los 12 elegidos

El técnico taronja contará para este partido con Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Yankuba Sima.

Los descartes ante el Anadolu Efes, por tanto, son Isaac Nogués y López-Arostegui.