Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

EUROLIGA

Los descartes de Pedro Martínez ante el Anadolu Efes

El técnico solo contaba con la baja obligada de Matt Costello por sus molestias en la rodilla izquierda

Sergio de Larrea, de nuevo entre los 12 convocados ante el Anadolu Efes.

Sergio de Larrea, de nuevo entre los 12 convocados ante el Anadolu Efes. / Eduardo Ripoll

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket se mide este miércoles al Anadolu Efes en Turquía y lo hace de nuevo con la baja obligada de Matt Costello, quien ya se perdió los últimos partidos por unas molestias que arrastra en la rodilla izquierda.

Eso sí, Pedro Martínez puede contar con el resto de jugadores disponibles, por lo que se ve obligado a hacer dos descartes una vez más ante un equipo que les ha ganado en cinco de las seis últimas visitas anteriores del Valencia Basket.

Los jugadores del Valencia Basket, calentando en la pista del Anadolu Efes antes del partido.

Los jugadores del Valencia Basket, calentando en la pista del Anadolu Efes antes del partido. / VBC

Los 12 elegidos

El técnico taronja contará para este partido con Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Yankuba Sima.

Noticias relacionadas

Los descartes ante el Anadolu Efes, por tanto, son Isaac Nogués y López-Arostegui.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents