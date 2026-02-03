Directo | Anadolu Efes - Valencia Basket | Ojo porque sufren mucho los taronja

La Euroliga vuelve a escena y para Valencia Basket lo hace con una exigente visita a Estambul para medirse a un Anadolu EFES en crisis. El conjunto taronja, cuarto clasificado, está a solo un triunfo del líder, el Fenerbahce, y quiere conseguir una victoria que le permite seguir metiendo presión y optar a la primera posición de la Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en Superdeporte.

EFES 36-19 VBC Canasta de Pradilla tras una gran asistencia de De Larrea 9:11

EFES 36-17 VBC El segundo cuarto arranca con un triple de Reuvers pero Dozier lo replica 9:11

EFES 33-14 VBC 19 puntos abajo Valencis Basket tras el primer cuarto... FINAL DEL CUARTO

EFES 33-14 VBC Increíble... sacar el 2+1 Jones a falta de dos segundos para el final del cuarto 0:03

EFES 30-14 VBC Y tiple de Anadolu EFES, le entra todo a los turcos 0:416

EFES 27 -14 VBC Otro Canastón, ahora de Smits 0:40

EFES 25 -14 VBC Y triple de PJ Dozier... lo tiene que parar Pedro 1:30

EFES 22 -14 VBC Anota el tiro adicional Lee 2:00

EFES 21 -14 VBC Canastón y otro 2+1 de Lee 2:00