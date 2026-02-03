En Directo
Directo | Anadolu Efes - Valencia Basket | Ojo porque sufren mucho los taronja
Sigue en SUPER la exigente visita del equipo de Pedro Martínez a Estambul con el objetivo de seguir en el vagón delantero de la Euroliga
La Euroliga vuelve a escena y para Valencia Basket lo hace con una exigente visita a Estambul para medirse a un Anadolu EFES en crisis. El conjunto taronja, cuarto clasificado, está a solo un triunfo del líder, el Fenerbahce, y quiere conseguir una victoria que le permite seguir metiendo presión y optar a la primera posición de la Euroliga. Sigue el minuto a minuto del partido en Superdeporte.
EFES 36-19 VBC
Canasta de Pradilla tras una gran asistencia de De Larrea
9:11
EFES 36-17 VBC
El segundo cuarto arranca con un triple de Reuvers pero Dozier lo replica
9:11
EFES 33-14 VBC
19 puntos abajo Valencis Basket tras el primer cuarto...
FINAL DEL CUARTO
EFES 33-14 VBC
Increíble... sacar el 2+1 Jones a falta de dos segundos para el final del cuarto
0:03
EFES 30-14 VBC
Y tiple de Anadolu EFES, le entra todo a los turcos
0:416
EFES 27 -14 VBC
Otro Canastón, ahora de Smits
0:40
EFES 25 -14 VBC
Y triple de PJ Dozier... lo tiene que parar Pedro
1:30
EFES 22 -14 VBC
Anota el tiro adicional Lee
2:00
EFES 21 -14 VBC
Canastón y otro 2+1 de Lee
2:00
EFES 19 -14 VBC
Sako a la línea de tiros libres y solo anota uno
2:09
