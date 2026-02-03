Pedro Martínez: "Hicimos un partido pobre, pero no todo es una mierda"

La derrota del Valencia Basket ante el Anadolu Efes (107-90) dejó un mal sabor de boca a Pedro Martínez, pero a pesar de admitir los errores y el mal juego del equipo, el técnico taronja pide poner en valor la temporada en la Euroliga y mantener la confianza en este equipo.

Valoración de la derrota

"Hemos hecho un partido pobre y la derrota fue dura, pero no se puede decir que todo es una mierda. Con estos jugadores ahora mismo estamos en el top ocho y no todos los equipos pueden decir lo mismo. Tenemos que creer en nosotros mismos y hacer autocrítica".

Clave de la derrota

"Hemos recibido demasiadas canastas fáciles, no hemos cerrado bien el rebote defensivo y no hemos jugado a nuestro ritmo casi en ningún momento, pero no podemos poner el foco en actuaciones individuales, la defensa como equipo no fue suficientemente buena".

Omari Moore, sin acierto en el partido ante el Anadolu Efes. / Germán Caballero

Calendario duro

"Eso puede pasar, porque estamos compitiendo cada dos días y no es fácil prepararse mentalmente. No hemos jugado bien, tenemos algunos problemas que sabemos, hay días que se ven claramente y otros no tanto porque ganamos. Tenemos que vivir con esto y tratar de mejorar, aunque no es fácil, porque no tenemos suficientes entrenamientos pero la competición no para y tenemos que llegar preparados al siguiente", que será este domingo ante el Hapoel Tel Aviv en Israel.

Pablo Laso: "Estuvimos sólidos desde el primer minuto"

Por su parte, el técnico del Efes, el español Pablo Laso, felicitó a sus jugadores por la victoria. "Ganar es mejor que perder pero hoy pusimos mucho esfuerzo en la pista. Creo que no jugamos un gran partido pero estuvimos sólidos desde el primer minuto", apuntó.

"Hemos recuperado el tono que necesitamos para ser competitivos pese a que teníamos a un equipo que juega con mucho ritmo y que es muy peligroso desde la línea de tres", concluyó.