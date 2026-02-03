Valencia Basket se juega el pase al play-in de EuroLeague Women en Venecia ante Umana Reyer

Valencia Basket afronta este miércoles 4 de febrero (19:30 horas) uno de los partidos más importantes de su temporada en EuroLeague Women. El conjunto dirigido por Rubén Burgos visita a Umana Reyer Venezia en el Palasport Taliercio con un único objetivo: ganar para clasificarse al play-in y seguir soñando con la Final Six.

Con un balance de 6-5, las taronja llegan fuera de los puestos de clasificación y sin margen de error. Solo una victoria les permitiría continuar en la máxima competición continental, en un encuentro que se presenta como una auténtica final anticipada.

Un duelo sin margen de error para Valencia Basket

El nuevo formato de la EuroLeague Women convierte esta última jornada en un cruce prácticamente eliminatorio. Tanto Valencia Basket como Reyer Venezia llegan con opciones reales, lo que eleva aún más la tensión competitiva. Rubén Burgos lo tiene claro: “Estamos ante un partido decisivo, pero llegamos preparadas y con la mejor mentalidad posible. El estado de ánimo y la confianza en nuestras posibilidades serán determinantes”.

El técnico taronja destaca la importancia del aspecto emocional y de los pequeños detalles en un choque donde la igualdad será máxima desde el primer minuto.

Fiebich lidera el mensaje de consistencia

Leo Fiebich, una de las jugadoras más determinantes del equipo, anticipa un encuentro duro y exigente en lo físico. “Será un partido muy intenso. Tenemos que ser consistentes durante los 40 minutos y jugar cada cuarto al máximo nivel. Hemos mejorado defensivamente y eso será clave”, aseguró la exterior alemana.

La evolución defensiva, el trabajo colectivo y el dominio del rebote se presentan como las principales armas de Valencia Basket para asaltar una de las pistas más complicadas del grupo.

Convocatoria: regresos importantes y una baja sensible

Rubén Burgos podrá contar con dos refuerzos importantes para este duelo decisivo. María Araújo regresa tras superar un proceso vírico, mientras que Hind Ben Abdelkader vuelve después de recuperarse de su lesión muscular en el sóleo. Además, Kayla Alexander estará disponible tras superar un leve esguince sufrido en competición doméstica.

La única ausencia será la de Queralt Casas, que continúa recuperándose de su enfermedad y no podrá viajar a Venecia. El resto de jugadoras profesionales completan la convocatoria de doce.

Precedentes favorables para las taronjas en Europa

Valencia Basket y Umana Reyer Venezia mantienen una larga rivalidad europea, tanto en EuroCup Women como en EuroLeague Women. El balance global favorece al conjunto español por 4-2.

Entre los enfrentamientos más recordados destaca la final de EuroCup de 2021, ganada por las taronjas, así como los cruces de playoffs en la temporada 2021-22. En Euroliga, el curso pasado se repartieron las victorias, mientras que en Venecia el precedente más reciente favorece a las italianas. En el partido de ida disputado en el Roig Arena, Valencia Basket logró una victoria clave por 81-73 gracias a un espectacular último cuarto (23-12).

Leo Fiebich fue la gran protagonista con 13 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, mientras que Joyner Holmes destacó por parte visitante. Ese triunfo mantiene vivas las opciones taronjas de clasificación.

Las cuentas del play-in: solo vale ganar

La clasificación del grupo presenta un triple empate con Valencia Basket, Reyer Venezia y Casademont Zaragoza, todos con 6-5.

Las opciones del equipo valenciano son claras:

Si gana en Venecia, se clasifica para el play-in.

Si pierde, queda eliminado, independientemente del resultado de Zaragoza.

En caso de victoria, las taronjas podrían ser terceras o cuartas según el resultado del Casademont Zaragoza-DVTK.

Así funciona el nuevo formato del play-in

El sistema de competición de EuroLeague Women otorga una gran importancia a la posición final en la fase regular. Los dos primeros de cada grupo acceden directamente a semifinales del play-in, con ventaja de campo. Los terceros y cuartos disputan eliminatorias previas al mejor de tres partidos, mientras que los quintos y sextos quedan eliminados. Por ello, clasificarse no solo supone seguir en competición, sino también aspirar a un camino más favorable hacia la Final Six.

Reencuentro especial con Stephanie Mavunga

El partido también estará marcado por el regreso de Stephanie Mavunga, exjugadora de Valencia Basket y pieza clave en los títulos recientes del club. La pívot estadounidense defendió la camiseta taronja la pasada temporada, logrando la Supercopa LF Endesa 2024 y la Liga Femenina Endesa 2025. En su etapa en Valencia promedió 10 puntos y 6 rebotes por encuentro. Ahora, será una de las principales amenazas del conjunto italiano.

El rival: Reyer Venezia, talento y experiencia

Umana Reyer Venezia llega en una situación similar, aunque con una opción más en caso de derrota. Si gana, asegura su clasificación como tercera. Si pierde, aún dependerá del resultado de Zaragoza.

El equipo italiano no podrá contar con Matilde Villa, lesionada de gravedad, pero mantiene un bloque muy competitivo liderado por:

Kaila Charles (12,5 puntos y 6,2 rebotes)

Stephanie Mavunga (10,2 puntos y 5,6 rebotes)

Joyner Holmes (11,3 puntos y 5,5 rebotes)

Un trío que exigirá el máximo nivel defensivo de las taronjas.

Una final europea para seguir soñando

Valencia Basket afronta en Venecia una auténtica final anticipada. El premio es seguir compitiendo en la élite del baloncesto europeo y mantener vivo el sueño de la Final Six. Con regresos clave, confianza renovada y el precedente favorable del partido de ida, el equipo de Rubén Burgos buscará dar un paso más en su camino continental. Todo se decidirá en 40 minutos donde solo vale ganar.