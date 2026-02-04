Horario y dónde ver el Umana Reyer Venezia-Valencia Basket

Jornada crucial para el Valencia Basket. El conjunto taronja juega en Venecia su último partido de fase regular de EuroLeague Women ante Umana Reyer Venezia. El conjunto taronja se encuentra actualmente con un 6-5, fuera de las posiciones de play-in, y solo una victoria le permitiría continuar vivo en la competición continental. Rubén Burgos recupera a María Araújo de su proceso vírico y a Hind Ben Abdelkader tras recuperarse de su lesión muscular, pero mantiene la baja de Queralt Casas, que todavía no se ha recuperado de su enfermedad. El encuentro se disputa este miércoles 04 de febrero a las 19:30 horas en el Palasport Taliercio y podrá verse en directo a través de Movistar y À Punt.

El conjunto que dirige Rubén Burgos no tiene margen de error si quiere clasificarse para el play-in, aunque depende de sí mismo. El conjunto taronja, Umana Reyer Venezia y Casademont Zaragoza se encuentran con un 6-5. El conjunto valenciano se clasificará solo en caso de ganar a Umana Reyer Venezia. Si no se diera la victoria no habría ninguna opción de clasificarse para el play-in, puesto que, aunque hubiera una derrota de Casademont Zaragoza, el equipo tiene el basket-average perdido con el conjunto aragonés. En caso de conseguir el triunfo, quedaría cuarto si Casademont Zaragoza gana a DVTK en el Príncipe Felipe o tercero si las aragonesas caen contra el equipo húngaro.

Victoria en el Roig Arena

El equipo de Rubén Burgos consiguió la victoria en el partido de ida en el Roig Arena gracias a un gran último cuarto con el que cerró la victoria con un parcial de 23-12. Destacó especialmente Leo Fiebich con 13 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 19 de valoración. Del lado visitante sobresalió Joyner Holmes con 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 18 de valoración.

Raquel Carrera y Rubén Burgos en un entrenamiento / Valencia Basket

Convocatoria

Rubén Burgos tendrá la baja de una de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Queralt Casas todavía no se ha recuperado de su enfermedad que le impidió viajar a Zaragoza. El equipo sí que recupera a María Araújo, recuperada ya de un proceso vírico, y a Hind Ben Abdelkader, que se ha perdido los últimos partidos por una lesión muscular en el sóleo. Kayla Alexander, que sufrió el viernes un esguince leve y pudo disputar unos minutos en LF Endesa, volverá a estar disponible. El resto de las jugadoras profesionales cierran la plantilla de doce para viajar a Venecia.