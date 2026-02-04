Rubén Burgos: "No hemos estado a la altura, ahora tenemos que pensar en la Copa y la Liga"

Rubén Burgos reconoció que su equipo no había dado la talla en la cancha del Reyer Venezia donde este miércoles 4 de febrero perdía y caía eliminado de la Euroliga. "Nuestra presencia en la cancha en el primer cuarto no ha estado a la altura de lo que requería un partido de este nivel". Pese a ello, el técnico afirmó que el equipo llegaba con confianza a Venezia: "Habíamos preparado este partidoi como un afinal, era un todo o noada, y llegábamos con confianza tras el último resultado (victoria ante el Casademont Zaragoza en la Liga) además estábamos mejor físicamente, habíamos recuperado jugadoras y teníamos decisión y confianza para ganar".

Decepción

Sin embargo, el equipo, como reconoció el técnico, el Valencia Basket no demostró su nivel: "El Reyer se ha impuesto con individualidades, nuestra defensa no cumplía los mínimos de exigencia. Nos ha faltado decisión o falta de intensidad, hemos estado muy por debajo de nuestros porcentajes de acierto en el tiro".

Rubén Burgos lamentó que el equipo no aprovechase las oportunidades que tuvo en el partido: "Nos hemos recompuesto, tras buscar varias soluciones nuestra defensa ha vuelto a funcionar pero no ha sido suficiente".

Ahora, para el técnico valenciano lo más importante es recomponerse, encajar la decepción y pensar en el futuro: "Tenemos que seguir juntas, con mentalidad de equipo intacta, nuestra afición merece que demos el cien por cien y desde mañana, eso vamos a hacer. Tenemos que luchar por llegar en la mejor forma posible a luchar por los títulos que quedan, la Copa de la Reina y la Liga. Queda mucha temporada todavía".

Raquel Carrera

Raquel Carrera, que fue la mejor del equipo en la cancha italiana, se mostró autocrítica: "No hemos mostrado la actitud o la garra de otros partidos, pero no debe ensuciar el resto de la competición que hemos hecho. Nos hacía mucha ilusión estar en una 'Final Six' pero quedan muchas cosas bonitas por jugar y el equipo va a estar al cien por cien para todo. Ahora tenemos que volver a Valencia y pensar en el futuro".