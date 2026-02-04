El Valencia Basket 'silencia' su viaje a Israel por motivos de seguridad.

El Valencia Basket ha iniciado este miércoles un viaje a Israel para medirse este jueves al Hapoel Tel Aviv, del que no informará como hace habitualmente con otros desplazamientos por motivos de seguridad, según confirmaron a EFE fuentes del club. El conjunto valenciano jugó este martes en Estambul ante el Anadolu Efes, que le derrotó por 107-90, y lo hará este jueves a las 20 horas en Tel Aviv, pero el club no ofrecerá detalles ni de su desplazamiento a Israel, ni de su estancia en este país, ni de sus planes para regresar a España.

Como ocurrió en diciembre cuando jugó contra el Maccabi Tel Aviv en Jerusalén, y como ocurre con todos los equipos de la Euroliga que visitan Israel desde que se permitieron los partidos en diciembre, el Valencia Basket tendrá un amplio despliegue de seguridad. Este refuerzo incluye prioridad en los aeropuertos, escolta en los desplazamientos por carretera y seguridad privada en su alojamiento.

El Valencia Basket no ha informado de su plan de vuelo y de si hará alguna escala para llegar a Israel desde Turquía. El partido entre el Hapoel y el Paris Basketball, programado inicialmente para el 9 de enero, se aplazó al 3 de marzo al no haber vuelos directos entre Turquía e Israel por la situación que vive la zona.

Tampoco ha especificado el Valencia si se alojará en algún hotel de Tel Aviv o si lo hará en Jerusalén, que está a una hora de distancia, ni si hará entrenamientos previos al encuentro y dónde los hará.

El conjunto taronja se ha desplazado desde Estambul, donde viajó procedente de Valencia. / Valencia Basket

Ya viajó en diciembre

El desplazamiento de diciembre, bajo los mismos parámetros de seguridad, no presentó problemas antes del encuentro pero durante el mismo el club denunció ante la Euroliga insultos y un clima de hostilidad, especialmente hacia su técnico Pedro Martínez. La competición impuso al Maccabi una multa de diez mil euros.

En el caso del encuentro de este jueves, el medio israelí Sports5 aseguró a principios de semana que el choque se jugaría fuera de Israel porque el Valencia Basket había recibido la recomendación de no viajar por la tensión entre este país e Irán. Ni el club 'taronja' ni la Euroliga confirmaron nada y este martes se dio por hecho que el choque se disputará en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, tal y como estaba previsto.