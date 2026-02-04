El Valencia Basket visita al Hapoel en un partido de alta tensión

El Valencia Basket afronta este jueves en Tel Aviv, ante el Hapoel (20:00h, Menora Mivtachim Arena, Movistar+ Deportes) , uno de los partidos más complicados de la temporada: por el potencial del rival pero sobre todo por el contexto antideportivo que hace prever un partido de alta tensión. Los taronja trataron de evitar hasta jugar en Tel Aviv, pero con el beneplácito de la Euroliga, el partido finalmente se celebrará en la cancha israelí.

Los precedentes inmediatos hacen prever que los taronja no serán muy bien recibidos en el feudo del Hapoel. En diciembre, en su visita al Maccabi, el otro equipo de Tel Aviv que compite en la Euroliga, el Valencia Basket tuvo que sufrir insultos y vejaciones, motivo por el que la Euroliga sancionó con 10.000 euros al club israelí. A esto se suma la conocida animadversión del presidente del Hapoel, Ofer Yannay, que recurrentemente ha lanzado mensajes insultantes contra Pedro Martínez en sus redes sociales, motivo por el que también la Euroliga ha tenido que intervenir multando al magnate israelí.

Un partido duro también en lo deportivo

En el plano deportivo el partido también se presenta complicado para los de Pedro Martínez que vienen de sufrir una dura derrota el martes en la cancha del Anadolu Efes Istanbul por 107-90 en una de las actuaciones más pobres de los taronja en lo que va de temporada. Con total secretismo, sin hacer público el plan de viaje, por motivos de seguridad, la expedición taronja partió directamente desde Estambul hacia Tel Aviv para enlazar los dos partidos de Euroliga de la semana sin pasar por València.

Un partido clave para seguir arriba

El Valencia Basket, tras perder ante el Efes se mantiene entre los seis primeros pero la clasificación se ha apretado mucho y cualquier tropiezo puede pagarse con perder varios puestos en la tabla y al contrario, unaa victoria puede catapultar hacia arriba. El Hapoel llega a este partido empatado a 16 victorias con el Valencia Basket aunque con un partido menos ya que tienen pendiente el partido ante el Paris Basketball que fue aplazado al 3 de marzo. La igualdad en la competición es tal que el segundo, el Olympiacos también con 16 triunfos, tiene solo un más que el Mónaco, que es décimo.

En Valencia se jugó a puerta cerrada

Los taronja tratarán de tomarse la revancha de la primera vuelta de la competición en la que el Hapoel se impuso en el Roig Arena por 93-100. Eso sí, los israelíes contaron con la gran ventaja de jugar a puerta cerrada sin aficionados en las gradas por recomendación de las Fuerzas de Seguridad. El Valencia Basket en Tel Aviv no tendrá, ni mucho menos esa ventaja. Al contrario, se espera que le reciba un pabellón lleno hasta la bandera.

El Hapoel y el Valencia llegaron a liderar hace unas semanas la clasificación pero a ambos equipos les ha costado mantener sus buenos resultados en el frenético ritmo de la Euroliga y comparten un balance de cinco triunfos y otras tantas derrotas en sus últimos diez partidos.

Costello baja y podría volver Bryant en el Hapoel

El conjunto taronja ha viajado a Israel con catorce jugadores, con la única ausencia confirmada de Matt Costello, que permanece en Valencia para continuar con el tratamiento de su lesión en la rodilla izquierda por lo que Pedro Martínez tendrá que hacer dos descartes antes del partido. El Hapoel podría recuperar a su jugador con mejor valoración, el escolta Elijah Bryant, que podría regresar a las pistas tras perderse los últimos partidos. También podría estar pese a que no jugó la segunda mitad en Belgrado por unas molestias en la rodilla otro de sus jugadores capitales, el base serbio Vasilije Micic, mientras que Tomer Ginat y el lesionado de larga duración Tyler Ennis son bajas confirmadas.

Al igual que el Valencia Basket la semana no comenzó bien para el Hapoel que también perdió su partido del pasado martes ante Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade por 87-75 , un tropiezo que le ha hecho a encadenar tres tropiezos, lo que le ha llevado a bajar a la tercera posición con un 16-9 en su casillero.

Quinto encuentro en diez meses

El encuentro de este jueves será la primera vez que Valencia Basket visite al Hapoel IBI Tel Aviv en territorio israelí, pero no la primera vez que juegue contra ellos como visitante. De hecho, este choque será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en un margen de algo más de diez meses. La primera serie de partidos corresponde a las semifinales al mejor de tres de la EuroCup 2024-25. El equipo taronja se impuso en el primer partido por 91-82 en la Fonteta el 25 de marzo de 2025 para sumar nuestra única victoria hasta el momento ante este rival. En el segundo partido de semifinales, la única visita al equipo rojo hasta el momento, victoria de los israelíes por 96-91 en un partido jugado en el Samokov Arena el 28 de marzo. El tercer partido de esa serie acabó con el cuadro israelí sacando el billete a la final al imponerse por 92-94 en la Fonteta el 2 de abril. Y el cuarto precedente fue el partido de la primera vuelta.

El Hapoel presenta un juego sólido ya que compagina una de las mejores defensas del torneo con una alta eficacia en sus lanzamientos de campo. El equipo israelí es el segundo que menos puntos encaja (82,1) y tiene la segunda mejor eficacia defensiva, recibiendo 1,11 puntos por posesión (Valencia Basket es tercero en esta estadística con 1,12).

Noticias relacionadas

Plantillas / VBC

El Valencia Basket analiza así a su rival: Hapoel IBI Tel Aviv

En un quinteto tipo muy definido, Elijah Bryant ha sido titular siempre que ha estado disponible, aunque el pívot Dan Oturu es el único jugador que no se ha perdido ningún partido y ha salido todos desde el inicio. La tarjeta del interior norteamericano es de 12,8 puntos, 6 rebotes (2,7 de ellos en ataque para ser el segundo mejor reboteador ofensivo del torneo) y 1,4 tapones (segundo mejor intimidador) para 16,3 créditos. También sale de inicio cuando está disponible Vasilije Micic (11,7 puntos, 2,2 rebotes y 4,1 asistencias para 11 de valoración) en un quinteto tipo que completan Ish Wainright (4,8 puntos y 2,7 rebotes) y Collin Malcolm (6,2 puntos y 3,7 rebotes). Desde el banquillo aparecen otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración con mucha capacidad para anotar como el extaronja Chris Jones (10,3 puntos y 3,3 asistencias para 10,6 créditos) y el tirador Antonio Blakeney (12,4 puntos con un 41,4% en triples y 2,2 rebotes para 10,1 créditos). En la ausencia de Bryant, Yam Madar (2,9 puntos y 1,4 asistencias) y Bar Timor (2,8 puntos) le han sustituido desde el inicio en una rotación exterior que completa Guy Palatin. Por dentro, con la ausencia de Ginat tendrán que aumentar su protagonismo Johnathan Motley (8,5 puntos y 2,5 rebotes) y Tai Odiase (3,1 puntos y 1,9 rebotes).