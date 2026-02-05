Confirmadas dos bajas de última hora en el Valencia Basket ante el Hapoel IBI Tel Aviv

El Valencia Basket ha anunciado dos bajas de última hora para el importante encuentro de la Euroleague de este jueves en la pista del Hapoel IBI Tel Aviv. Se trata de Brancou Badio y Xabi López Arostegui, que se unen a la ya conocida de Matt Costello, que permanece en Valencia para continuar con el tratamiento de su lesión en la rodilla izquierda. Ambos jugadores no estarán hoy a disposición de Pedro Martínez, en el caso de Badio debido a una contusión en el hombro. mientras que López Arostegui tiene molestias en la espalda.

Más problemas para el conjunto taronja en un compromiso complicado para ellos sobre todo por las condiciones del desplazamiento, donde intentarán dejar atrás un mal comienzo de semana en la cancha del Anadolu Efes Istanbul y recuperar las señas de identidad que le han mantenido en la parte alta de la clasificación de la Euroliga durante todo el curso en la cancha de uno de los equipos más sólidos defensivamente de toda la competición.

Quinto enfrentamiento en menos de un año

El encuentro de la noche del jueves será la primera vez que Valencia Basket visite al Hapoel IBI Tel Aviv en territorio israelí, pero no la primera vez que juegue contra ellos como visitante. De hecho, este choque será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en un margen de algo más de diez meses. La primera serie de partidos corresponde a las semifinales al mejor de tres de la EuroCup 2024-25. El equipo taronja se impuso en el primer partido por 91-82 en la Fonteta el 25 de marzo de 2025 para sumar nuestra única victoria hasta el momento ante este rival. En el segundo partido de semifinales, la única visita al equipo rojo hasta el momento, victoria de los israelíes por 96-91 en un partido jugado en el Samokov Arena el 28 de marzo. El tercer partido de esa serie acabó con el cuadro israelí sacando el billete a la final al imponerse por 92-94 en la Fonteta el 2 de abril. Y el cuarto precedente fue el partido de la primera vuelta.