Directo | ¡Valencia Basket manda en Israel!

El Valencia Basket afronta este jueves en Tel Aviv, ante el Hapoel uno de los partidos más complicados de la temporada: por el potencial del rival pero sobre todo por el contexto antideportivo que hace prever un partido de alta tensión. Los taronja trataron de evitar hasta jugar en Tel Aviv, pero con el beneplácito de la Euroliga, el partido finalmente se celebrará en la cancha israelí.

Los precedentes inmediatos hacen prever que los taronja no serán muy bien recibidos en el feudo del Hapoel. En diciembre, en su visita al Maccabi, el otro equipo de Tel Aviv que compite en la Euroliga, el Valencia Basket tuvo que sufrir insultos y vejaciones, motivo por el que la Euroliga sancionó con 10.000 euros al club israelí. A esto se suma la conocida animadversión del presidente del Hapoel, Ofer Yannay, que recurrentemente ha lanzado mensajes insultantes contra Pedro Martínez en sus redes sociales, motivo por el que también la Euroliga ha tenido que intervenir multando al magnate israelí.

Un partido clave para seguir arriba

El Valencia Basket, tras perder ante el Efes se mantiene entre los seis primeros pero la clasificación se ha apretado mucho y cualquier tropiezo puede pagarse con perder varios puestos en la tabla y al contrario, unaa victoria puede catapultar hacia arriba. El Hapoel llega a este partido empatado a 16 victorias con el Valencia Basket aunque con un partido menos ya que tienen pendiente el partido ante el Paris Basketball que fue aplazado al 3 de marzo. La igualdad en la competición es tal que el segundo, el Olympiacos también con 16 triunfos, tiene solo un más que el Mónaco, que es décimo.

Así es el Hapoel IBI Tel Aviv en Euroliga

En un quinteto tipo muy definido, Elijah Bryant ha sido titular siempre que ha estado disponible, aunque el pívot Dan Oturu es el único jugador que no se ha perdido ningún partido y ha salido todos desde el inicio. La tarjeta del interior norteamericano es de 12,8 puntos, 6 rebotes (2,7 de ellos en ataque para ser el segundo mejor reboteador ofensivo del torneo) y 1,4 tapones (segundo mejor intimidador) para 16,3 créditos. También sale de inicio cuando está disponible Vasilije Micic (11,7 puntos, 2,2 rebotes y 4,1 asistencias para 11 de valoración) en un quinteto tipo que completan Ish Wainright (4,8 puntos y 2,7 rebotes) y Collin Malcolm (6,2 puntos y 3,7 rebotes). Desde el banquillo aparecen otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración con mucha capacidad para anotar como el extaronja Chris Jones (10,3 puntos y 3,3 asistencias para 10,6 créditos) y el tirador Antonio Blakeney (12,4 puntos con un 41,4% en triples y 2,2 rebotes para 10,1 créditos). En la ausencia de Bryant, Yam Madar (2,9 puntos y 1,4 asistencias) y Bar Timor (2,8 puntos) le han sustituido desde el inicio en una rotación exterior que completa Guy Palatin. Por dentro, con la ausencia de Ginat tendrán que aumentar su protagonismo Johnathan Motley (8,5 puntos y 2,5 rebotes) y Tai Odiase (3,1 puntos y 1,9 rebotes).

Noticias relacionadas

El Roig Arena, sin aficionados en el anterior partido ante el Hapoel Tel Aviv. / SD

Horario y dónde ver el Hapoel de Tel Aviv - Valencia Basket de Euroliga en directo

El partido, correspondiente a la jornada 27 de la fase regular, arrancará a las 20:00 hora peninsular española. Para los aficionados del baloncesto en España, la Euroliga sigue con sus derechos audiovisuales habituales, por lo que este enfrentamiento debería poder seguirse en directo en canales que habitualmente emiten la competición como #Vamos (Dial 8), así como en Superdeporte.

📍 HAPOEL 23–26 VALENCIA BASKET 📰 ¡Triiiiple de Valencia Basket!

📍 HAPOEL 21–23 VALENCIA BASKET 📰 ¡FINAAAAAAL DEL PRIMER CUARTO!

📍 HAPOEL 21–23 VALENCIA BASKET 📰 Libres para Thompson; anota los dos

📍 HAPOEL 19–20 VALENCIA BASKET 📰 Libres para Key, anota solo uno.

📍 HAPOEL 17–19 VALENCIA BASKET 📰 Y otra de Blakeney en transición.

📍 HAPOEL 15–19 VALENCIA BASKET 📰 ¡Penetración de Blakeney!

📍 HAPOEL 13–17 VALENCIA BASKET 📰 ¡SAKOOOO BARRIENDO EL REBOTE!

📍 HAPOEL 13–15 VALENCIA BASKET 📰 Anota Jones dos tiros libres y después Micic le saca el 2+1 a Larry

📍 HAPOEL 8–15 VALENCIA BASKET 📰 ¡TRIIIIIIIIIPLE DE BRAXTON KEY!