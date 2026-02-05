Horario y dónde ver el Hapoel de Tel Aviv - Valencia Basket de Euroliga en directo

La Euroliga vive otra jornada vibrante este jueves 5 de febrero de 2026 con un duelo que promete espectáculo entre el Hapoel IBI Tel Aviv y el Valencia Basket en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv (Israel). El partido es crucial para los intereses de ambos conjuntos y es que los de Pedro Martínez marchan quintos en la tabla, mientras que su rival es tercero, con una victoria más que los valencianos. Además, hay que recordar que los de Israel se impusieron en el Roig Arena por 93-100 en un duelo que se disputó a puerta cerrada por petición de la delegación del Gobierno.

Este Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket es especialmente significativo para el conjunto valenciano, que busca redención tras la derrota encajada en su último compromiso internacional y quiere sumar una victoria de prestigio en una pista siempre complicada. Los de Pedro Martínez dependen de sí mismos para ascender puestos en la tabla frente a un rival directo.

Elijah Bryant, Chris Jones y los mejores del Hapoel Tel Aviv

El Hapoel IBI Tel Aviv ha consolidado una plantilla competitiva en su debut en la Euroliga, combinando experiencia internacional y talento ofensivo. Elijah Bryant , que lleva semanas de baja y es duda hasta última hora, es la principal referencia ofensiva de los israelíes, con una media de 15,0 puntos por partido, acompañados de un aporte sólido en rebotes (6,0) y asistencias (3,1), convirtiéndose en un verdadero “go-to-guy” en los minutos decisivos.

Cerca de él aparece Daniel Oturu, pívot dominante en la zona con 12,8 puntos y 6,0 rebotes por encuentro, un perfil atlético que genera ventajas en el juego interior y obliga a las defensas rivales a doblar esfuerzos. Por su parte, el experimentado Vasilije Micic, exjugador de élite en Euroliga con experiencia previa en la NBA, promedia 11,7 puntos y 4,1 asistencias esta temporada, aportando lectura de juego y liderazgo desde el base.

Darius Thompson junto a Chris Jones / M.A. Polo / VBC

Finalmente, el base Chris Jones, conocido por su pasado en el Valencia Basket, aporta alrededor de 10,3 puntos y 3,3 asistencias por partido y añade explosividad al ritmo ofensivo del equipo.

Horario y dónde ver el Hapoel de Tel Aviv - Valencia Basket de Euroliga en directo

El partido, correspondiente a la jornada 27 de la fase regular, arrancará a las 20:00 hora peninsular española. Para los aficionados del baloncesto en España, la Euroliga sigue con sus derechos audiovisuales habituales, por lo que este enfrentamiento debería poder seguirse en directo en canales que habitualmente emiten la competición como #Vamos (Dial 8), así como en Superdeporte.