Tres lesionados para el Valencia Basket contra el Hapoel Tel Aviv

El Valencia Basket se mide este jueves al Hapoel Tel Aviv en uno de los partidos más eléctricos de la Euroliga. Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han dado de que hablar dentro y fuera de la cancha. En Tel Aviv los taronja tendrán otra dura batalla ante uno de los equipos más potentes de la presente edición de la competición. Este será el segundo compromiso continental del Valencia Basket esta semana tras la derrota en Turquía en la visita al Anadolu Efes.

Pedro Martínez cuenta con bajas importantes para el duelo en Israel. A la ya conocida ausencia de Matt Costello por lesión se han unido Brancou Badio y Xabi López-Arostegui. El primero sufre una contusión en el hombro y el español está aquejado de molestias en la espalda.

Los elegidos por Pedro Martínez para el partido ante Hapoel

