EUROLIGA
Pedro Martínez: "Montero estuvo fantástico, pero hubo una gran actuación como equipo"
El técnico taronja elogia al dominicano tras su partidazo pero pone en valor el trabajo colectivo en Tel Aviv
Admite que tuvieron "un serio problema en ataque en el segundo cuarto", pero supieron reaccionar en la segunda parte
La exhibición de Jean Montero empujó al Valencia Basket hacia un gran triunfo en Tel Aviv ante el Hapoel (99-104), pero al margen de destacar el gran partido del dominicano, Pedro Martínez quiso poner en valor el trabajo de todo el equipo en un encuentro que se puso muy cuesta arriba en el tercer cuarto, con 16 puntos de desventaja.
"Montero ha anotado canastas increíbles, pero creo que el baloncesto es un deporte de equipo. Jugó una gran segunda parte, pero también fueron importantes el esfuerzo de Taylor sobre Blakeney o el último triple de Thompson, que jugó un gran partido. Montero hizo un partido fantástico, pero para ganar a un equipo como Hapoel necesitábamos una gran actuación como equipo no sólo de uno o dos jugadores", apuntó.
En la rueda de prensa posterior al choque dijo que tras arrancar bien el choque tuvieron "en el segundo cuarto un problema serio en ataque" porque el Hapoel les colapsó. "Ellos son un gran equipo, se aprovecharon y han anotado fácil", explicó.
Reacción taronja
"Hemos hablado en el descanso de recobrar nuestro plan y hemos jugado con más consistencia, hemos pasado mejor el balón y hemos encontrado jugadores con gran talento como Montero pero en la prórroga podía haber ganado cualquiera", asumió.
Itoudis se lamenta
Por su parte, el técnico del Hapoel Tel Aviv, Dimitris Itoudis, dijo que jugaron "sólido" muchos minutos, pero que eso no fue suficiente. "Tres cuartos los jugamos muy bien pero tiramos mal, defendimos mal la mano dominante y lograron la prórroga, en la que pasó algo parecido. Estamos en un momento complicado, vamos a seguir unidos".
