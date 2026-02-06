Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero

La actuación de Jean Montero en Tel Aviv está dando la vuelta al mundo. No solo por la acción del triple después de 'romper' por completo a Micic antes de colocar un triple clave en la victoria 'taronja', sino precisamente ese acción fue el mejor retrato de un partido memorable del base dominicano. Desparpajo, responsabilidad, talento y acierto. Todo en uno.

Y es que cuando Montero, alías 'El Problema' -apodo que recibe desde sus exhibiciones en la Copa de América Sub16-, coge la pelota, cualquier cosa puede pasar. El jugador, que se desenvuelve en un territorio hostil como el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv igual que lo hacía en las canchas de Santo Domingo, tiene los recursos, la técnica y la personalidad de los verdaderos elegidos. Con tan solo 23 años es capaz de asumir la responsabilidad de guiar a un grande como Valencia Basket en los pabellones más calientes del Viejo Continente sin que parezca que la carga pesa demasiado sobre sus hombros.

Su mejor partido en Europa

Y el Hapoel pudo sufrir en sus carnes lo que es un Jean Montero en modo 'jugón'. El dominicano firmó 29 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, cerrando un total de 38 de valoración, su mejor partido en la Euroliga comandando una victoria de mucho prestigio para los de Pedro Martínez, destacando en todas las facetas del juego y, sobre todo, apareciendo en los momentos decisivos.

Porque ese talento brilló con más fuerza que en todo el partido cuando después de recibir el balón detrás de la línea de tres a dos minutos del final y con Valencia Basket por detrás en el marcador, a Montero no se le ocurrió otra cosa que tirar la finta ante Micic, dejarle tirado en el suelo y enchufando un triple que acabó siendo clave para la victoria final. La acción, muy al estilo NBA, corrió la pólvora por todos los foros y cuentas de seguimiento de la liga norteamericana, en la que el dominicano nunca ha negado que le gustaría jugar en el futuro.

De menos a más

El jugador no tuvo un inicio de temporada nada fácil por la lesión que arrastraba de jugar con su selección. El club, además, hizo un gran mercado de verano firmando jugadores con los que Montero se está pudiendo repartir la responsabilidad como Darius Thomson.

Al dominicano le costó en los primeros partidos ser ese vector de desequilibrio constante que la temporada pasada le convirtió en el mejor jugador del equipo y que le llevó a renovar con un gran contrato que incrementó y mucho tanto sus emolumentos como la cláusula de rescisión, pero conforme ha ido poniendo a carburar la máquina su nivel ha ido in crescendo hasta ofrecer en Israel una auténtica explosión de baloncesto.

Jean Montero, la mejor noche de su carrera en Euroliga / EuroLeague

'Perfil NBA'

El jugador dominicano, que tiene que seguir creciendo y mejorando en lo físico, es a nivel de manejo de balón un tipo de jugador que cotiza al alza dentro del baloncesto americano por su capacidad para dirigir, romper a las defensas rivales y que cuando 'calienta' la muñeca es un filón en el tiro exterior, factor clave hacia el que está virando este deporte especialmente en la NBA, y que ayuda a cambiar partidos por la vía rápida.

En Valencia Basket, además, ha encontrado el ecositema perfecto para brillar. Montero es un jugador que para exprimir su mejor versión necesita mucho balón y sus compañeros son precisamente un estilo distinto, ejecutores más rápidos, especializados en 'recibir y tirar', además de pívots físicos que le potencian en el 'pick and roll'. El roster taronja se adapta a sus cualidades le favorece por completo.