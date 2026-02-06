"Cuando vienen palos duros hay que reforzarse mentalmente y estar más juntas que nunca"

Valencia Basket jugará este sábado en Estepona su primer partido después de quedar fuera de la Euroliga, un golpe anímico fuerte por la importancia y la ilusión que despertaba la competición europea. Sobrepasado el ecuador de la temporada, no obstante, al cuadro taronja aún le quedan alicientes en forma de Liga y de Copa. Para levantarse, el primer paso es ganar en suelo malagueño, algo para lo que el equipo trata de mentalizarse, tal y como expresaron tanto Rubén Burgos como Cristina Ouviña en sala de prensa.

En primer lugar, el entrenador, señaló que se centran "en el día a día de trabajo y en semana a semana de partidos y pasar página rápido de lo que ha sido obviamente una decepción el no poder continuar avanzando en la Euroliga", una competición que reconoce que les "ilusionaba mucho", pero puso el foco en la voluntad de "reilusionarnos igual en los siguientes retos, en la liga regular, en estar lo más arriba posible y en que llegan ya pues pronto la Copa, los play-offs", segurando que quieren "estar al máximo como nuestra entidad y nuestra afición requieren”.

Un partido exigente

Asimismo, Burgos destacó la importancia que tiene el partido en Estepona: "Lo primero, nosotras mismas, adaptarnos al tercer partido consecutivo fuera de casa en seis días con pocas sesiones de entrenamiento, pero esperamos el máximo compromiso, una mentalidad fuerte y el ser conscientes de que este partido nos va a exigir el 100% a nivel baloncesto y el 100% a nivel esfuerzo en aspectos básicos para retomar una competición que ahora todavía requiere más esfuerzos por nuestra parte", señalaba.

Por otra parte, la capitana Ouviña reforzó el valor del grupo después de sufrir una decepción deportiva: "Creo que cuando vienen palos duros hay que reforzarse mentalmente, sobre todo de ese palo, y estar más juntas que nunca. Ya no los detalles, es saber que realmente, aunque no se haya conseguido un objetivo, el trabajo tiene que seguir siendo el mismo y sacarlo”, puso la gallega de manifiesto.

'Nuevos' objetivos

La base de Valencia Basket también alertó sobre la dificultad del partido en suelo malagueño: "Es una pista que no conocemos, un equipo que ha competido todos los partidos, incluso con contra grandes equipos, y ya sabemos cómo funciona esto, cómo va la liga. Estepona está muy bien y tenemos que pensar en sacarlo sea como sea", dijo, mientras que dio mucha importancia a centrarse "en un nuevo objetivo y obviamente el primer objetivo es ganar el sábado en Estepona".