Ensayo taronja para la Copa en Badalona

El Olímpic de Badalona no se le ha dado bien el Valencia Basket en los últimos años, con seis derrotas en las últimas ocho visitas. Eso sí, con Jean Montero en sus filas no guarda precisamente un mal recuerdo de su último duelo allí, ya que los taronja ganaron la temporada pasada coincidiendo con el mejor partido del domicano en la Liga Endesa, ya que llegó a los 32 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias para 44 de valoración.

Un recital superior incluso al del pasado jueves ante el Hapoel de Tel Aviv en Israel, en el que el dominicano dio otro auténtico recital en una de las pistas más complicadas de Europa, con un baile a Micic para la historia incluido y llegando hasta los 29 puntos, 8 rebotes y 38 de valoración, su tope en competición europea.

Eso sí, al margen de la inspiración de un Jean Montero que va a más esta temporada, el Valencia Basket necesitará de su mejor versión como equipo para imponerse en una pista en la que solo dos equipos han logrado ganar esta temporada, el Real Madrid y el Bàsquet Girona, permaneciendo invictos en la Basketball Champions League, donde el cuadro verdinegro se impuso al Cholet, al Bursaspor, al Hapoel Holon, al Elan Chalon y al Unicaja.

Darius Thompson, en el partido contra el Joventut en la primera vuelta de la Liga Endesa. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Además, el partido servirá como ensayo para el que ambos deberán de disputar en menos de dos semanas en el Roig Arena, al quedar emparejados en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya jugaron en València, eso sí, esta temporada, en partido de la primera vuelta de la Liga Endesa en el que se impusieron los de Pedro Martínez por 102-90, en un duelo en el que se mantuvo la máxima igualdad hasta el descanso.

Los taronja, sin embargo, llegan con el desgaste de tener que disputar su tercer partido de la semana lejos de la Fonteta, al venir de dos partidos de Euroliga en Estambul y Tel Aviv el martes y el jueves respectivamente, sin pasar por València desde el pasado domingo, cuando se midieron al Hiopos LLeida en el Roig Arena.

Defensa y mala racha rival

Los taronja no lo tendrán a priori sencillo ante un equipo que presenta una de las mejores defensas de la Liga Endesa y que como local incluso mejora sus números para encajar solo 74,8 puntos con una eficiencia defensiva de 0,99. Y que tiene en sus filas al mejor trío de la Liga Endesa con el que forman Ante Tomic, Ricky Rubio y Cameron Hunt. Eso sí, pese a la fortaleza de los de Dani Miret como locales, los verdinegros encadenan tres derrotas seguidas en la Liga Endesa que le han hecho bajar hasta la octava posición de la clasificación, con un balance de 10 victorias y 8 derrotas.

Noticias relacionadas

Nate Reuvers defiende a Ante Tomic, una de las grandes amenazas del Joventut. / 5

Tomic-Rubio-Hunt: el mejor trío de la Liga Endesa

El Joventut Badalona es el primer equipo del que aparecen tres jugadores en el ranking de valoración individual de la Liga Endesa. El pívot Ante Tomic es el cuarto jugador más valorado con 18 créditos como consecuencia de sus 13,7 puntos (siendo el segundo jugador que más canastas de dos anota, 5,4), 6,4 rebotes (tercer mejor reboteador, capturando 4,7 en defensa para ser el segundo mejor en este apartado), 2 asistencias y 4,1 faltas recibidas. Ricky Rubio aporta 12 puntos siendo el cuarto que más tiros libres mete (5), 3,4 rebotes, 5,8 asistencias (segundo en la acb), 1,8 recuperaciones (lidera la Liga en este apartado) y 5,3 faltas recibidas (quinto) para ser el 12º jugador más valorado con 15,5 créditos. Cierra el trío el tercer mejor anotador de la acb, el escolta Cameron Hunt, que convierte 16,8 puntos con 2,1 triples con un 44,2% de eficacia y cerrando el top ten de jugadores que más canastas de dos meten (3,5). A su aportación ofensiva añade 1,8 rebotes y 2,9 asistencias para 14,5 créditos de valoración que le ponen en la 16ª posición de esa clasificación.