Rubén Burgos: "Espero que nos sirva para volver con más deseo y hambre"

La derrota ante el Ingeniería CAB Estepona por 67-66 supone un duro golpe para el equipo y para el técnico, pero a pesar de admitir los problemas de un Valencia Basket flojo en defensa y sorprendido con las interiores y el uno contra uno de algunas jugadoras del rival, quiso destacar la reacción del equipo tras el descanso y la posibilidad de haber ganado tras remontar 13 puntos. Un triunfo que se escapó, pero que espera que sirva para volver con más motivación y hambre el próximo fin de semana, ya sin partidos europeos entre semana.

Floja defensa

"Estamos frustradas tras no haber podido conseguir la victoria en los instantes finales, especialmente por detalles acumulados. Unos dependían de nosotras, algunos no, pero estas pequeñas cosas, en los partidos igualados marcan la diferencia. Una pérdida innecesaria, algún balón con mala lectura de decisión y sobre todo la consistencia defensiva que si bien en la segunda parte ha estado más cercana a nuestro nivel, en la primera no ha sido el nivel adecuado defensivo que se nos requiere y que merece un partido de nuestra Liga tan exigente".

Interiores y uno contra uno

"Sabíamos que el rival iba a dar el 100% en la pintura con sus interiores y que debíamos tener mucha responsabilidad individual, sobre todo en el uno por uno con Contell, Gretter y Atkinson. Nos han superado en esa primera mitad, hemos buscado soluciones tácticas y defensas alternativas, pero ellas han encontrado las lecturas. Los 11 puntos abajo al descanso han servido para que reaccionáramos y ajustáramos los quintetos y las rotaciones".

Últimos segundos

"Pese a culminar la remontada y estar por delante en varias ocasiones, han jugado bien su última posesión, hemos llegado tarde a esa ayuda en la pintura y luego ha llegado ese lanzamiento desafortunado de Yvonne, pero creo que el esfuerzo y las ganas de ganar del equipo en la segunda parte las hemos visto".

Futuro inmediato

"Espero que nos sirva para volver con más deseo y hambre tras esta semana completa de trabajo y en el próximo partido en el Roig Arena. Nuestra mentalidad no debe decaer y debemos seguir fuertes como equipo".