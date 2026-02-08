Pedro Martínez: "El Joventut ha competido mejor que nosotros"

Pedro Martínez, en la rueda de prensa posterior a la derrota sufrida por el Valencia Basket en la cancha del Joventut de Badalona resaltó que la Penya les había puesto muchos obstáculos para desarrollar su juego: "tienen un juego que es muy difícil de defender, se pasan muy bien la pelota, tienen jugadores sobresalientes como Ricky Rubio, Tomic, Hunt... Tienen muyclaro lo que deben hacer, han competido mejor que nosotros. Hemos jugado mucho más en estático de lo que nos hubiera gustado. Hemos salido despistados en los primeros minutos y la Penya a salido a tope".

El técnico lamentó el hecho de haber "fallado muchos tiros libres. Además nos han hecho daño en el rebote defensivo". Martínez reconoció que el tono defensivo no había sidoi bueno "en defensa sobre todo en la primera parte hemos estado por debajo de los que no hubiera gustado".

El entrenador catalán ha hablado de la defensa de su equipo en una semana compleja con hasta tres partidos fuera de casa. "El Joventut es un grandísimo equipo y sabíamos que nos iba a costar defender, ha habido momentos que han anotado muy fácil", ha dicho.

"Hunt y Ricky Rubio son jugadores muy buenos, pero hay otros jugadores como Ruzic que han sido determinantes para que se llevaran la victoria", ha añadido.

Por último, Martínez habló de la última pérdida de balón de su equipo que les ha imposibilitado tener opciones de ganar en Badalona cuando un fallo en el saque de de Larrea dilapidaba gran parte de las opciones de victoria en los últimos segundos "No quiero hablar de la acción en concreto, ha sido un despiste de los tantos que hemos tenido hoy", ha zanjado.

Dani Miret, feliz con la victoria

El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, ha remarcado que "el equipo ha conseguido una victoria importantísima ante el Valencia", tras ganar por 90-87 al conjunto 'taronja'.

El entrenador catalán quiso hablar del joven Diego Niebla, que debutó con el primer equipo ACB tras las múltiples bajas. "Creo que pocas veces se ha visto que un jugador tan joven como él haga un +14 en su debut ante un equipo Euroliga", ha dicho.

"Ganar partidos así con gente de la casa es una alegría para todo el mundo. Debemos sentirnos orgullos de lo que hemos conseguido", ha añadido.

Por último, Miret ha destacado las segundas opciones mediante el rebote ofensivo. "La verdad que si hay que destacar a alguien en esa faceta es Henri Drell, ha mejorado mucho, al inicio de temporada estas cosas se le escapaban, y ahora es un jugador importantísimo para nosotros", ha zanjado.