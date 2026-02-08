Pedro Martínez hace sólo un descarte y recupera a un jugador importante

Habitualmente Pedro Martínez se ve obligado a hacer tres descartes para afrontar los partidos tanto de Liga Endesa como de Euroliga. Esto se debe a que cuenta con 15 jugadores en la plantilla profesional y sólo puede utilizar a 12 por partido. Sin embargo, este domingo 8 de febrero sólo ha tenido que hacer un descarte y no tres para afrontar el partido ante el Joventut de Badalona que compezará en el Olímpic a las 12:30 horas.

Dos lesionados

Esto se debe a que dos descartes han tenido que ser obligados a causa de problemas físicos. Así, Martínez no podrá contar con Brancou Badio y Xabi López-Arostegui. El primero sufre una contusión en el hombro y el español está aquejado de molestias en la espalda. La nota positiva es que vuelve a vestirse de corto Matt Costello tras varias semanas alejado de las canchas por molestias en la rodilla. Los tres jugadores, Costello, López-Arostegui y Badio se perdieron l partido del pasado jueves ante el Hapoel Tel Aviv y tampoco estarán ante el Joventut. A las ausencias obligadas por lesión de Badio y López-Arostegui Pedro Martínez ha escogido también a Yankuba Sima para que descanse. Sima es uno de los jugadores que en más ocasiones ha optado el técnico por descartar.

Noticias relacionadas

Por tanto, el técnico taronja ha elegido a estos 12 jugadores en buenas condiciones físicas para jugar ante los verdinegros: