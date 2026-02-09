El Roig Arena, el talismán para un Valencia Basket que paga un inicio de año frenético

El Valencia Basket atraviesa la peor racha de resultados de la temporada tras acumular 3 derrotas en los 5 últimos partidos de Liga Endesa y 4 en los últimos 7 de Euroliga. El club taronja está pagando un frenético inicio de año 2026 que le ha llevado a disputar la mayoría de semanas tres partidos al afrontar doble jornada de Euroliga más la Liga. Desde que arrancó enero hasta el pasado domingo, el equipo taronja ha jugado un total de 15 partidos en 39 días. Sin embargo, lejos de encender las alarmas, en el seno del equipo y de la afición, sigue imperando el optimismo y la calma. En el lado positivo es que todas las derrotas, a excepción de la sufrida en la cancha del Efes Istanbul (107-90) han sido muy ajustadas y en todos los casos, la moneda podría haber caído del lado taronja. El ejemplo más reciente, la derrota sufrida en la cancha del Joventut de Badalona por 90-87 el pasado domingo en un partido que se decidió en los últimos segundos.

"Empezamos muy bien la temporada tando en la Liga como en la Euroliga pero es muy difícil mantener un nivel tan alto", afirmaba el propio Pedro Martínez en declaraciones a DAZN tras caer ante el Joventut. "Seguramente no estamos en nuestro mejor momento pero seguimos siendo un muy bien equipo y seguimos siendo competitivos", destacaba el técnico.

Se mantienen en la parte alta en Liga y Euroliga

El Valencia Basket, pese a sus últimas derrotas y aunque ha perdido terreno en ambas competiciones, se mantiene en la parte alta de la tabla tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. En la competición doméstica el Valencia Basket es segundo con un balance de 14 victorias y 5 derrotas, a tres del Real Madrid. Las últimas derrotas han abierto la brecha y alejado a los de Pedro Martínez de la lucha por el liderato en la que estaba inmerso junto a los blancos pero les mantiene en una posición de privilegio. En la Euroliga el Valencia Basket es tercero con 17-10, a 2 victorias del líder, el Fenerbahce y con las mismas que el segundo, el Olympiacos (aunque los griegos tienen un partido menos). Eso sí, en la Euroliga, la tabla se ha apretado mucho en las últimas jornadas y el octavo (Panathinaikos) está a tan sólo un triunfo del Valencia Basket por lo que cualquier tropiezo a partir de ahora puede costar muy caro.

El Roig Arena, el fortín del Valencia Basket

La temporada 2025-2026 está marcada para el Valencia Basket por el estreno de su nuevo pabellón, el Roig Arena, un recinto que se ha convertido en talismán y en una de las principales armas del equipo. Los números así lo demuestran: el Valencia Basket es mucho más fuerte en casa, sus resultados son mucho más brillantes. Pese a que el equipo se mantiene fiel a su estilo de juego independientemente de la cancha en la que juegue, lo cierto es que el apoyo de la afición taronja está siendo clave para un equipo que fuera de casa se muestra mucho más vulnerable.

El equipo de Pedro Martínez ha jugado en lo que va de temporada un total de 23 partidos en el Roig Arena sumando Liga y Euroliga. De ellos, ha ganado 20 y sólo ha caído en 3. En la Liga Endesa sólo el Unicaja Málaga ha salido victorioso del fortín taronja mientras que en la Euroliga, sólo han podido ganar el Mónaco y el Hapoel Tel Aviv. Además, en el caso del equipo israelí, la victoria la lograron en un Roig Arena vacío ya que el partido se disputó a puerta cerrada. Por tanto, en realidad, con afición apoyándoles, los taronja se puede decir que sólo han cedido dos derrotas en toda la temporada.

Menos sólidos lejos de València

Los números sin embargo son mucho menos espectaculares cuando el Valencia Basket juega como visitante. Lejos del Roig Arena el Valencia Basket ha jugado 23 partidos fuera de casa de los que ha perdido 12 y ha ganado 11 por lo que presenta un saldo negativo de una derrota más que una victoria. En la Liga Endesa ha jugado nueve partidos a domicilio de los que ha perdido 5 y ha ganado 4. En la Euroliga lejos del Roig Arena ha perdido 8 y ha ganado 6.

En la Liga ACB el Valencia Basket se está mostrando menos sólido que en el inicio de temporada lo que le ha llevado a sufrir 3 derrotas en los últimos 5 partidos auque de esas tres derrotas, 2 han sido fuera de casa: ante el Real Madrid y el Joventut mientras que la derrota en casa llegó frente al Unicaja Málaga.

La lectura positiva es que aunque los resultados de las últimas semanas distan mucho de las asombrosas cifras que presentaba el equipo en el tramo inicial de la temporada, lo cierto es que los taronja siempre han sabido sobreponerse y nunca, en toda la temporada han sumado más de dos derrotas consecutivas (encadenando partidos de Liga y de Euroliga). Otra lectura positiva es que el equipo se ha mantenido fiel a su estilo, con mayor o menor acierto y que la comunión de la afición con el juego que promulga Pedro Martínez, sigue intacta.

El estilo vibrante, rápido y basado en el tiro exterior que caracteriza al Valencia Basket lo convierten en un equipo con gran personalidad pero esto también lleva aparejado un lado negativo: los taronja han perdido ya el factor sorpresa con sus rivales que cada vez se afanan más en incordiar con sus defensas el juego taronja evitando que controlen el rebote y armen rápidos ataques.

El calendario da una 'tregua'

Otro aspecto que dará oxígeno al equipo las próximas semanas es que el calendario de la Euroliga, asfixiante en las últimas semanas, se relaja y a partir de ahora, el equipo tendrá que enfrentarse ya a pocas semanas con doble compromiso europeo. Ese sin duda, ha sido un factor determinante ya que el equipo apenas ha podido entrenar con normalidad en las últimas semanas encadenando partido-recuperación-partido sin apenas tiempo para preparar tácticamente el siguiente duelo ni para recuperar física y mentalmente a la plantilla.

El Valencia Basket tras vivir una intensa y dura semana pasada con tres partidos fuera de casa, afronta ahora un perido clave que desembocará en la Copa del Rey en la que eferecerá de anfitrió en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. El equipo al menos tendrá un comienzo de semana más tranquilo que las precedentes ya que no juega hasta el jueves cuando reciba al LDLC Asvel Villeurbanne en el Roig Arena. En la Liga Endesa de nuevo le toca viajar ya que el domingo visitará al Morabanc Andorra a las 12:30 horas.