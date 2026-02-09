El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de València

La cuenta atrás para la Copa del Rey ha empezado, a poco más de una semana para el pistoletazo de salida con el Valencia Basket - Joventut que abrirá el torneo el jueves 19 de febrero en el Roig Arena. Pero antes incluso del inicio de la competición, el trofeo ya se ha dejado este lunes por la ciudad, en algunos de los lugares más emblemáticos de la misma.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda, la Catedral y el Miguelete, el Mercado Central... y, como no, el Roig Arena, han visto lucir el trofeo junto a sus recintos o incluso dentro de los mismos, en un aperitivo de lo que le espera a la ciudad la próxima semana, con múltiples actitivades alrededor de uno de los eventos más esperados del año.

El trofeo de la Copa, en las Torres de Serranos de València. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

Y no es para menos, ya que la Copa se disputa en València más de 20 años después y además, el Valencia Basket buscará un título en casa que se le resiste desde 1998, cuando el entonces Pamesa ganó la Copa, liderato por Víctor Luego y Nacho Rodilla.

Camino hacia el título

En esta ocasión, para reeditar aquella gesta habrá que ganar al Joventut en cuartos, en semifinales al vencedor del duelo entre el Real Madrid y el Unicaja y a quien logró llegar a la final por la otra parte del cuadro, en la que están el FC Barcelona, UCAM Murcia, Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una imagen icónica junto a la Copa del Rey. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

En 2027, además, València volverá a ser la sede, por lo que habrá una nueva oportunidad de ganar la Copa en casa.