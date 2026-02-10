Parte médico sobre Leo Fiebich, más problemas para Rubén Burgos

El Valencia Basket perderá momentáneamente por lesión a una de sus jugadoras más importantes, así lo ha comunicado el club este martes 10 de febrero en un comunicado oficial en el que da el parte médico de Leo Fiebich tras someter a la juadora a diversas pruebas. El comunicado dice así: "La jugadora de Valencia Basket Leo Fiebich sufrió unas molestias musculares durante el partido de EuroLeague Women en Venecia. Tras las pertinentes pruebas médicas realizadas se ha detectado que la alero alemana sufre una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha".

No hay fecha para su regreso a las canchas

De momento, el club no se ha aventurado a anunciar cuándo podrá volver a estar a disposición de Rubén Burgos. Lo que es seguro es que no podrá jugar este domingo en el Roig Arena frente al Joventut Badalona: "Fiebich se perderá los próximos partidos del equipo y su evolución determinará su regreso a la pista", concluye el comunicado oficial.

Una baja que llega en un momento delicado

La baja de Leo Fiebich, una de las jugadoras más destacadas de la plantilla taronja llega en un mal momento ya que el equipo arrastra dos derrotas consecutivas: ante el Reyer Venezia en Euroliga y frente al CB Estepona en la Liga F Endesa. La derrota europea costó además al equipo la eliminación de la Euroliga. Ya sin la competición continental, el Valencia Basket dispone de toda esta semana para preparar el duelo ante el Joventut, un partido que se perderá Fiebich y en el que las de Rubén Burgos necesitan ganar para recobrar las buenas sensaciones y la confianza. Leo Fiebich ya causó baja en el partido del pasado sábado en la cancha del CB Estepona y de momento, tendrá que seguir apartada de la disciplina del grupo hasta recuperarse de sus molestias.