Así será la espectacular Fan Zone de la Copa del Rey junto al Roig Arena

La acb, con el apoyo de las instituciones y patrocinadores, ha preparado un gran espacio copero en el retorno a València 23 años después: una gran Fan Zone en el parque que conecta el Roig Arena con la Fonteta, donde se disputa la Minicopa Endesa, para más de 90.000m2 de baloncesto y diversión, una dimensión equivalente a 250 canchas de baloncesto.

La Fan Zone, de acceso totalmente gratuito, será el centro de la Copa, con actividades, food trucks y barras desde el jueves 19 al domingo 22 de febrero (de 11:00 a 21:00 de jueves a sábado y de 11 a 19:00 el domingo). Habrá mucho baloncesto, con infinidad de retos para todas las edades gracias a los patrocinadores de la Copa del Rey, pero también conciertos, música en directo y espectáculos para no perder detalle.

Y todo ello con la fiesta de las aficiones como eje principal: el sábado 21 a las 12:00 se celebrará allí el encuentro de aficiones, la gran fiesta del baloncesto con miles de seguidores de todos los equipos compartiendo una marcha que ya es tradición. El parking junto a L’Alqueria será el punto de encuentro inicial.

Comando Copa: Espectáculos por toda la ciudad

Cómo no, la Copa del Rey se vivirá a lo largo de toda la ciudad. Un ‘Comando Copa’ lleno de artistas viajará diariamente en un autobús copero y actuará en diferentes puntos de València. También lo harán en la Fan Zone, con espectáculos diarios que sorprenderán… Ahí van algunas pistas: esfera, motos, torres, mucha adrenalina y riesgo.

Conciertos de la mano de Endesa

Endesa pondrá ritmo a la Fan Zone y la Copa del Rey con música en directo en un escenario. El momento ‘top’ será el concierto de DJ Nano el sábado a las 23:30h, a la finalización de las semifinales, pero también actuarán dos grupos emergentes como La Azotea y La última Copa, y DJs como Ella pincha sola, Kid Rizzo y Ele DJ. Y atentos porque habrá más sorpresas en el Roig Arena…

Participa en la presentación de los jugadores

La fiesta de las aficiones se trasladará de las gradas a las espectaculares pantallas del Roig Arena: durante las presentaciones de los equipos, los aficionados serán protagonistas con vídeos que habrán grabado en un stand novedoso en la Fan Zone.

Actividades con patrocinadores acb

Los acb, sus patrocinadores y los clubes han preparado una amplia agenda de actividades en la Fan Zone, con mil maneras de disfrutar del baloncesto.

La Generalitat Valenciana tendrá un stand con información turística sobre la Comunitat Valenciana y una zona en la que lucirá el baloncesto..

A unos metros, Endesa unirá a los conciertos un espacio de baloncesto, en la que entre muchas otras cosas podrás crear un cromo personalizado como si jugaras la Copa del Rey. Además, el sábado podrás vivir en directo un programa de Colgados del Aro.

Con Toyota, podrás participar en varios juegos y lanzar todo el día a canasta… además de conseguir ‘merchandising’ Toyota y probar tus reflejos en un simulador de carreras de coches. Un año más, Special Olympics será protagonista con una actividad el viernes, y también habrá un Meet&Greet con Antoni Daimiel.

Banco Mediolanum propondrá un desafío de agilidad y un circuito en el que tendrás que decidir si ir a por la canasta segura o arriesgar: cuanto mayor es el desafío, mayor es la recompensa.

En el stand de Pelayo encontrarás muchos retos: encestar en una doble canasta o participar en un ‘gritómetro’: medirán cuánto anima cada afición y podrán conseguir muchos regalos. Al lado, un fotomatón 360º para que vuelvas a casa con un recuerdo inolvidable. Y hablando de recuerdos, atentos: podrás inscribirte para participar en el Super Triplazo de Pelayo en la Copa y poder ganar 9.000€.

Dos canchas de baloncesto

Otro eje central en la Fan Zone serán dos canchas de baloncesto, abiertas para todos. En ellas Wilson preparará la ‘Copa Wilson’, en la que podrás atreverte con diferentes retos y sumar puntos para tu afición… las que más obtengan optarán a muchos regalos. Y ojo, porque además de un stand con el merchandising oficial de la Copa del Rey, también habrá ‘Meet&Greet’ con influencers.

Azulmarino te invita en València a enfrentarte a otros aficionados encestando en muchas canastas… a la vez. Pásate por su stand, juega y participa en un sorteo para lanzar el tiro imposible en el Roig Arena y optar a un viaje a Punta Cana para dos personas. En Kumho también pondrás a prueba tu muñeca. Con Lotus tendrás que ser eficiente como un reloj: 12 canastas y 24 segundos en los que atinar en el aro que se ilumine. Con DiLyte, juega al ‘tres en raya’ y llévate gratis sus productos.

Presencia de clubes acb

Por su parte, Valencia Basket, Asisa Joventut, Kosner Baskonia, Barça y UCAM Murcia tendrán también un espacio del club en la Fan Zone, donde podrás encontrar merchandising, ‘Meet&Greet’ con jugadores, y actividades de ocio. ¡Estate atento a sus redes!

La nit de la Copa, el viernes por la noche

La Copa del Rey se vivirá en València a todas horas… también en la noche del viernes con La nit de la Copa en el espectacular club MYA, en plena Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Será una fiesta tematizada sobre el torneo, con espacio interior y exterior, y con entradas a precio reducido para los 300 más rápidos.