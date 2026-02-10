El Valencia Basket 3x3 compite en Filipinas y refuerza su proyección internacional

El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 vivió su primera experiencia intercontinental con la disputa del Manila Hustle 3x3 Season 4, celebrado en Pasay (Filipinas) del 7 al 9 de febrero. En un torneo de máximo nivel competitivo, con presencia de algunos de los mejores equipos asiáticos y jugadoras destacadas del ranking FIBA 3x3, el conjunto taronja firmó una notable actuación en su estreno fuera de Europa, finalizando en séptima posición entre 16 participantes.

El roster desplazado hasta Filipinas estuvo formado por Frida Cecchi, Lucía Reos, Carmen Segura y María Villar, convirtiéndose además en el único equipo europeo presente en la competición. Un hito que refuerza la apuesta del proyecto 3x3 de Valencia Basket por ampliar horizontes y ganar presencia en el panorama internacional.

En la fase de grupos, las taronja arrancaron con un exigente duelo ante Shoot It Dragons, que se resolvió tras una igualada prórroga (14-16) a favor de las asiáticas. El equipo supo rehacerse en el segundo encuentro, imponiéndose a Uratex Tibay por 17-13, antes de cerrar el grupo con una victoria sólida frente a Selangor EST Jersey por 18-12, asegurando así el pase directo a cuartos de final y evitando la ronda de octavos.

Ya en las eliminatorias, Valencia Basket 3x3 se midió a las filipinas de Uratex Dream en un cruce de gran intensidad y ritmo, donde el conjunto local acabó imponiéndose por 20-16, poniendo fin al recorrido taronja en el torneo.

Un paso más en el proyecto

Más allá del resultado, la participación en el Manila Hustle 3x3 supone un paso adelante clave para el proyecto femenino de Valencia Basket 3x3. Medirse a equipos de referencia asiáticos —con presencia de jugadoras situadas entre las mejores del ranking FIBA— y afrontar un largo desplazamiento hasta Filipinas ha permitido al equipo sumar una experiencia competitiva de enorme valor, elevando el nivel y reforzando la identidad internacional del proyecto.

Con esta cita, Valencia Basket 3x3 continúa llevando su sello taronja alrededor del globo, reafirmando su apuesta por competiciones de alcance mundial. La próxima parada para ambos equipos, masculino y femenino, será la J4 de la Liga 3x3 FEB, que se disputará los días 14 y 15 de febrero.