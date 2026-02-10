El Valencia Basket, ya sin Euroliga, con toda la semana por delante para centrarse en la Liga

El Valencia Basket se despedía tristemente de la Euroliga el pasado miércoles tras caer en la cancha del Reyer Venezia en la última jornada de la segunda ronda. Una derrtota que dejaba a las de Rubén Burgos fuera de los cuatro primeros clasificados del Grupo y por tanto, fuera de las posiciones que dan derecho a disputar los play-in. Las taronja decían adiós al sueño de repetir presencia en la Final Six de la Euroliga donde la temporada pasada, 2024-2025 caían en semifinales en Zaragoza frente al Mersin. Ahora, sin uno de los grandes objetivos de la temporada, las taronja se ven obligadas a centrar todos sus esfuerzos en la competición doméstica, tanto en la Liga F Endesa como en la Copa de la Reina que se disputará del 26 al 29 de marzo en Tarragona.

El calendario se simplifica sin Euroliga

La eliminación de la Euroliga allana el calendario del conjunto taronja que a partir de ahora, afrontará semanas con un sólo partido y por tanto, con mucho más tiempo para prepararlo. De momento, el equipo pagaba la decepción de la eliminación en la Euroliga con una inesperada derrota en Liga sufrida el pasado sábado 7 de febrero en la cancha del CAB Estepona, penúltimo en la tabla y debutante esta temporada en la Liga F Endesa. Las de Rubén Burgos salían derrotadas por tan sólo un punto (67-66), cerrando así la peor semana de la temporada.

El domingo, un partido clave ante el Joventut en casa

Rubén Burgos tiene por delante toda la semana para recuperar físicamente y sobre todo anímicamente a una plantilla tocada por las últimas derrotas. Toca pasar página y pensar en la Liga F Endesa, en la que el Valencia Basket aspira a conquistar nada menos que su cuarto título consecutivo tras haberse coronado campeonas las tres últimas campañas. Las taronja tienen toda la semana para preparar el partido de este domingo 15 de febrero en el Roig Arena (12:15 horas) frente al Joventut de Badalona. Con el apoyo de su afición y ante un rival sensiblemente inferior (las verdinegras son novenas con 8 victorias y 12 derrotas), el partido se presenta propicio para que las taronja recuperen la sonrisa.

La derrota en Estepona ponía fin a una racha de seis victorias consecutivas en la Liga F Endesa. Tras la última jornada el Valencia Basket tiene un balance de 15 victorias y 5 derrotas y está a tres triunfos ya del líder, el Spar Girona (18-2) y a 2 del Casademont Zaragoza (17-3).