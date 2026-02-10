El Valencia Basket se prepara para recibir al colista de la Euroliga y un viejo conocido

El Valencia Basket masculino ha retomado este martes los entrenamientos con la mirada puesta en su regreso al Roig Arena, donde volverá a reencontrarse con su afición tras tres desplazamientos consecutivos la pasada semana. El equipo taronja recibirá al LDLC ASVEL Villeurbanne el jueves 12 de febrero, a las 20:30 horas, en un duelo europeo que exigirá máxima concentración pese a que el conjunto francés ocupa actualmente el último puesto de la clasificación. Y es que el ASVEL atraviesa un buen momento competitivo, como demuestra su victoria reciente en una de las canchas más exigentes de la Euroliga, Bolonia, donde se impuso por 70-80, además de sus dos ajustadas derrotas como local frente a Panathinaikos AKTOR Athens (78-79) y EA7 Emporio Armani Milán (76-77), en este último caso con un palmeo para ganar que no entró dentro del tiempo reglamentario.

Los precedentes refuerzan la alerta en el conjunto valenciano, ya que el equipo francés ha salido vencedor de sus dos últimas visitas a Valencia, un dato que recuerda a los taronja la necesidad de no confiarse.

Un duelo que ya es un clásico continental

La visita del LDLC ASVEL Villeurbanne al Roig Arena será la primera en el nuevo pabellón, pero también consolidará este cruce como el más repetido en la historia continental del Valencia Basket masculino. Será el 18º enfrentamiento oficial en competición europea entre ambos clubes y la novena visita del equipo francés a Valencia, superando así a duelos históricos frente a Khimki Moscow Region, ALBA Berlín, Olympiacos Piraeus y Crvena Zvezda Belgrade, todos ellos con 17 partidos disputados ante el conjunto taronja en Europa.

El histórico es ligeramente favorable al Valencia Basket, que ha ganado en 9 de los precedentes mientras que el equipo francés se ha impuesto en 8. Esa igualdad se basó primero en victorias locales en los primeros doce enfrentamientos, aunque se ha mantenido en una dinámica en la que en los últimos cinco partidos ha ganado el equipo visitante. Una racha que el conjunto taronja tratará de cortar el jueves con el apoyo de su afición.

El impacto de Braian Angola

A principios de 2026, el LDLC ASVEL Villeurbanne perdía al que era su mejor anotador y su jugador más valorado, el extaronja Nando De Colo, que se enrolaba en las filas del vigente campeón Fenerbahçe Beko Istanbul. Le costó un par de semanas, pero el equipo francés encontró en la Liga Endesa a su nuevo referente anotador. Y el impacto de Braian Angola en el conjunto francés ha sido tan grande que solo hay un jugador en toda la Euroliga que presente una valoración más alta, Sasha Vezenkov. El alero colombiano está deslumbrando en su estreno en la EuroLeague con una tarjeta de 18,5 puntos, 3,8 rebotes, 4,2 asistencias, 1,2 recuperaciones y 7,2 faltas recibidas para 23,2 créditos por noche jugando algo menos de 25 minutos.