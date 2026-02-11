Awa Fam recibe de manos del Rey Felipe VI, el premio Princesa Leonor

La valenciana Awa Fam ha sido una de las grandes protagonistas en la Gala de los Premios Nacionales del Deporte de los años 2023 y 2024 que se ha celebrado este miércoles 11 de febrero y que estuvo presidida los Reyes en el palacio de El Pardo.

Felipe VI y la reina Letizia entregaron, acompañados de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, las distinciones que llevan su nombre.

Premio Princesa Leonor

El Premio Princesa Leonor, al mejor deportista menor de 18 años, fue para la jugadora del Valencia Basket, Awa Fam por los títulos de subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20, además de ser elegida parte del quinteto ideal y MVP, respectivamente en ambas competiciones. La baloncestista valenciana compartió galardón con la también jugadora de baloncesto Iyana Martín, plata y MVP del Mundial sub-19 de Hungría y bronce en el Europeo sub-18 de Turquía.

Awa Fam, saluda al Rey Felipe VI / EFE

Awa Fam recibió emocionada el galardón de manos del Rey Felipe VI. Un premio que sitúa a la joven perla de la cantera taronja entre los deportistas más destacados del panorma nacional que se han dado cita en la Gala de los Premios Nacionales. Entre los galardonados, otro valenciano ilustre, Ricardo Ten, además del Ayuntamiento de Gandia y la marchadora granadina pero integrante del Diputación Valencia CA, María Pérez.

Una gran trayectoria, pese a su juventud

Awa Fam Thiam, pívot valenciana nacida en Santa Pola en 2006, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más excitantes del baloncesto español. Formada en l'Alqueria del Basket, Fam ha ido escribiendo una trayectoria marcada por hitos precoces y un crecimiento constante tanto en el club como en las selecciones nacionales.

Fam irrumpió con fuerza en la primera plantilla del Valencia Basket el 2 de diciembre de 2021, con apenas 15 años, 5 meses y 15 días, convirtiéndose en la jugadora más joven en debutar en la historia del club taronja. Su impacto fue inmediato: en su tercer encuentro consiguió un doble-doble con cifras notables en puntos, rebotes y asistencias, mostrando un talento que ya apuntaba a un futuro brillante. Tras un periodo de cesión en Lointek Gernika durante la temporada 2024-25 para ganar experiencia en la Liga Femenina Endesa, Fam regresó a Valencia con un contrato que la vincula al club hasta 2029.

Esta temporada 2025-26 ha sido especial para ella: Fam alcanzó la marca de 100 partidos oficiales con el Valencia Basket, repartidos entre liga, Copa, Supercopa y competiciones europeas, y ha sido parte fundamental en los éxitos recientes del equipo, incluidos títulos de liga y copas nacionales.

Consolidada en la selección absoluta

En el ámbito internacional, Awa Fam ha ido escalando en el baloncesto español desde las selecciones de formación. Fue pieza clave en categorías inferiores y se colgó medallas en torneos juveniles, promediando números destacados en Mundiales Sub-17 y otros campeonatos. Su presencia con la absoluta se consolidó en 2025, cuando formó parte del equipo que alcanzó la medalla de plata en el EuroBasket Femenino, contribuyendo de manera importante en varios partidos del torneo.