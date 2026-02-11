Pedro Martínez revela el consejo que le daba su padre para mejorar el acierto en el tiro

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en su comparecencia ante la prensa de este miércoles 11 de febrero para analizar el partido de este jueves 12 en el Roig Arena frente a ASVEL Villeurbanne (20:30 horas), afirmó que no le preocupa la irregularidad en los tiros libres que en algunos partidos presenta su equipo, tal y como sucedió el pasado domingo frente al Badalona en el que el poco acierto en los tiros de 1 (sólo 40% de tiros convertidos) fue una de las causas principales de la derrota taronja. Tan sólo unos días antes, en la cancha del Hapoel, el Valencia Basket había presentado una impecable estadística de un 87% de acierto desde el tiro libre.

"Es cierto que hay algunos jugadores que sabemos que tienen peor porcentaje pero en términos generales creo que no es una faceta en la que estemos mal", resaltó en refencia al promedio de 73% de acierto que presenta el equipo de forma global esta temporada. El técnico reconoció que no encuentra "una explicación" al hecho de que unos días el porcentaje sea bueno y otros malo: "Lo que pasa es que, a veces, el acierto y el desacierto es contagioso. Cuando empiezas metiendo da confianza y el siguiente lo afronta con mas confianza y lo contrario, tiras con presión por los fallos de los rivales. No estoy especialmente preocupado pese a que eso y el rebote defensivo fueron claves en la derrota ente el Joventut porque creo que tiraremos con porcentajes correctos el 90% de los partidos".

El consejo de su padre

Pedro Martínez reveló el consejo que le daba su padre para solucionar la falta de acierto en los tiros: "Mi padre que en paz descanse, que seguía los equipos que yo entrenaba, siempre me decía lo mismo cuando mis equipos fallaban en el tiro libre: 'hazles tirar muchos tiros libres durante la semana'. Cuando fallaban triples también me decía: 'dile que tiren más triples en los entrenamientos'. Él lo veía como un aficionado más pero en el caso de los tiros libres, no es algo que dependa del entrenador". Pedro Martínez destacó que en los entrenamientos es muy difícil simular una situación real de partido cuando un jugador se enfrenta a un tiro libre: "En un entrenamiento es muy fácil tirar tiros libres, todos los meten, no es un tema de repetición, de dinámica, sino de convicción en el momenot, es algo que en un entrene no se puede crear".