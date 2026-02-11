El Valencia Basket mira de reojo la Copa del Rey que se disputará la próxima semana en el Roig Arena... pero todavía hay mucho por hacer. Sin ir más lejos, este jueves recibe la visita del ASVEL Lyon-Villeurbanne en casa y el domingo viaja a Andorra. Se trata de partidos trampa ante equipos que se encuentran en horas bajas y posiciones finales en la tabla.

El cuadro de Pedro Martínez marcha tercero en la Euroliga con 17 victorias y 10 derrotas, dos por debajo del líder. Los galos, por su parte, son colistas con sólo 7 victorias.

A los mandos de Angola y De Colo

El extaronja Nando de Colo abandonó el Fenerbahçe para regresar a Francia y defender los intereses del ASVEL Lyon desde fuera de la pintura. El veterano exterior debutó con los suyos ante el Valencia Basket, cuajando un gran partido y dejando 16 puntos. Es el encargado de organizar el juego de los suyos junto a Thomas Heurtel, ronzando ambos las cinco asistencias por encuentro.

El Valencia Basket se reencontró con Nando de Colo / Euroliga

El hombre a vigilar de cerca es el recién llegado Braian Angola, quien acumula 18,5 puntos por encuentro y ronda los cuatro rebotes y cuatro asistencias. El colombiano será un dolor de cabeza para las defensas locales tanto fuera como dentro de la pintura. Tampoco se puede descuidar al estadounidense Glynn Watson, quien ronda los 14 puntos de media.

Noticias relacionadas

Horario y dónde ver el Valencia Basket - ASVEL Lyon de la Euroliga en el Roig Arena

El partido entre valencianos y lioneses se disputará el jueves 12 de febrero en el Roig Arena a partir de las 20:30 horas. Movistar Plus es quien ofrecerá el encuentro en televisión y Superdeporte el lugar donde poder seguir el encuentro en directo por internet.