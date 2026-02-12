Mucho más que baloncesto: la Copa del Rey prepara un gran show en el Roig Arena

La cuenta atrás para la Copa del Rey de baloncesto ya ha comenzado y Valencia se prepara para vivir algo más que una competición deportiva. Del 19 al 22 de febrero, el Roig Arena será el epicentro de un evento que combinará baloncesto, música en directo, espectáculo urbano y retos para los aficionados, con una Fan Zone que estará conectada en todo momento con lo que suceda en la pista.

La música será protagonista

La música tendrá un papel protagonista gracias a Endesa, que traerá a dos grandes nombres del panorama nacional. DJ Nano, considerado uno de los referentes de la escena electrónica en España, actuará el sábado durante el descanso de la segunda semifinal. Además, prolongará la celebración con una sesión especial de 23:30 a 1:00 en el escenario de Endesa ubicado en la Fan Zone.

El broche final llegará el domingo en la final, cuando La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) se suba al escenario durante el descanso. La banda burgalesa, conocida por su energía y autenticidad, pondrá el toque emocional y festivo a la clausura del torneo.

Un arranque innovador desde el primer minuto

El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 17:45 horas, quince minutos antes del inicio del primer encuentro. La acb, en colaboración con Little Spain y Last Lap, ha diseñado un espectáculo inaugural concebido para marcar el tono innovador y diferencial de esta edición.

Desde ese instante y hasta la clausura del domingo 22 —que incluirá una sorpresa final de carácter muy valenciano— la organización busca una conexión continua entre lo que suceda en el exterior, en la Fan Zone, y el interior del Roig Arena.

Aficionados protagonistas en los videomarcadores

Uno de los elementos más participativos será la presencia de los propios seguidores en los marcadores del pabellón. Los aficionados podrán grabar sus vídeos en un stand habilitado en la Fan Zone, y esas imágenes se proyectarán cuando los jugadores salten a la pista en cada partido, integrando la energía de la grada en el espectáculo visual del recinto.

El ambiente también se trasladará por distintos puntos de la ciudad gracias al denominado Comando Copa, un colectivo formado por 25 artistas bajo la dirección de Pablo de Torres y GDN. Sus intervenciones incluirán performances urbanas en enclaves estratégicos de Valencia y actuaciones diarias en la Fan Zone. Además, estarán presentes durante los partidos en el Roig Arena, animando los momentos de menor intensidad competitiva.

Retos y premios para los asistentes

Los patrocinadores añadirán emoción extra con desafíos abiertos al público. Pelayo Seguros seleccionará participantes en la Fan Zone para el “Super Triplazo”, con un premio de 9.000 euros para quien logre el objetivo en la pista central.

Azulmarino propondrá un desafío cuyo premio será un viaje para dos personas a Punta Cana. Los interesados deberán participar en su stand para conseguir el acceso a la cancha y tratar de encestar un lanzamiento de alta dificultad.

Toyota, por su parte, organizará el viernes, durante el encuentro entre Barça y UCAM Murcia, el “Juego Toyota”. Los participantes serán elegidos entre quienes acudan con el merchandising repartido en la Fan Zone. El ganador disfrutará de un fin de semana con un Toyota C-HR y una estancia para dos personas en régimen de todo incluido en un hotel Iberostar.

De este modo, la Copa del Rey de Valencia aspira a consolidarse como una experiencia integral que trasciende el baloncesto, convirtiendo la ciudad en un gran escenario donde deporte, cultura y entretenimiento avanzan de la mano.