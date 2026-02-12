Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los descartes de Pedro Martínez ante el Asvel Villeurbanne

El Valencia Basket recibe al colista de la Euroliga con todos los jugadores disponibles

Pedro Martínez, obligado de nuevo a dejar fuera de la lista a tres jugadores ante el Asvel

Brancou Badio, antes del partido ante el Asvel Villeurbanne.

Brancou Badio, antes del partido ante el Asvel Villeurbanne. / M. A. Polo / VBC

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket regresa a casa tras las tres salidas consecutivas en la semana anterior para recibir al LDLC ASVEL Villeurbanne en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de la EuroLeague. El rival, pese a ser colista, llega en un buen momento competitivo y la semana pasada sacó el triunfo de una cancha complicada como la de la Virtus Bologna.

Darius Thompson lanza a canasta durante el calentamiento previo al partido ante el Asvel Villeurbanne.

Darius Thompson lanza a canasta durante el calentamiento previo al partido ante el Asvel Villeurbanne. / M. A. Polo / VBC

Los elegidos por Pedro Martínez

Los 12 jugadores elegidos para el partido de este jueves ante el Asvel Villeurbanne son: Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello

Por tanto, los tres descartes son Isaac Nogués, López-Arostegui y Yankuba Sima.

